بعد تجدد إصابته.. محاولات لتجهيز مهند لاشين لمواجهة بوركينا فاسو

أعلن منتخب مصر إجراء محاولات لتجهيز مهند لاشين لاعب المنتخب لمباراة بوركينا فاسو.

مهند لاشين النادي : بيراميدز مصر

وكشف الاتحاد المصري عن تجدد إصابة لاشين في الظهر عقب مباراة إثيوبيا الأخيرة.

وشارك لاشين كبديل في الشوط الثاني من المباراة.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن استبعاد حمدي فتحي من قائمة المباراة بسبب الإصابة.

ويتواجد في مركز الارتكاز حاليا بالقائمة كل من مهند لاشين ونبيل عماد ومروان عطية.

وكان منتخب مصر قد فاز على إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وتدرب منتخب مصر صباح اليوم الأحد قبل السفر إلى بوركينا فاسو في تمام الرابعة عصرا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة من مساء بعد غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.