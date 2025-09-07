إبراهيم حسن: خروج حمدي فتحي من قائمة المنتخب لمواجهة بوركينا فاسو بسبب الإصابة

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن خروج حمدي فتحي من قائمة المنتخب المتجهة إلى بوركينا فاسو بسبب الإصابة.

وتتجه بعثة منتخب مصر على متن طائرة خاصة اليوم الأحد إلى بوركينا فاسو لخوض المواجهة بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن إبراهيم حسن عبر صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم عن خروج حمدي فتحي من قائمة المنتخب بسبب الإصابة.

وأشار إبراهيم حسن إلى شكوى حمدي فتحي من إصابة في وجه القدم عقب مواجهة إثيوبيا مساء الجمعة وتم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة.

وأوضح إبراهيم حسن أنه كانت هناك محاولات لتجهيز اللاعب للحاق بمواجهة بوركينا فاسو قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على إراحة حمدي فتحي بناء على طلبه.

وتدرب منتخب مصر صباح اليوم الأحد قبل السفر إلى بوركينا فاسو في تمام الرابعة عصرا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة من مساء بعد غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.