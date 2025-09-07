ماركا: توقعات بعودة بيلينجهام في موعد أسرع من المقرر

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 16:32

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

بات من المحتمل عودة جود بيلينجهام للمشاركة في المباريات بوقت مبكر عن الذي تم إعلانه في وقت سابق بسبب سرعة تعافيه من الإصابة.

وأعلن نادي ريال مدريد في وقت سابق إجراء بيلينجهام عملية جراحية في الكتف.

وكان نهاية شهر أكتوبر المقبل موعدا مقررا لعودة بيلينجهام لخوض المباريات من جديد.

وكشفت صحيفة ماركا أن اللاعب يتعافى من الإصابة بشكل أسرع من المتوقع مما يجعل احتمالية عودته للملاعب بوقت مبكر عن المعلن سابقا.

وأشار التقرير إلى أن بيلينجهام قد يشارك في جزء من التدريبات هذا الأسبوع ضمن برنامجه التأهيلي.

ويعاني بيلينجهام من إصابة في الكتف منذ عام 2023.

بيلينجهام يعاني من الألم منذ فترة طويلة. يعود ذلك إلى إصابة تعرض لها عام 2023، وتحديدًا في مباراة ضد رايو فاليكانو في الخامس من نوفمبر 2023.

وكان من المقرر إجراء العملية في نهاية الموسم الماضي، ولكن مشاركة جود في بطولة يورو 2024 منعت ذلك.

قدم بيلينجهام مساهمات مميزة مع ريال مدريد خاصة في موسمه الأول.

وخاض بيلينجهام 42 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 13 آخرين وحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني.

وفي الموسم الثاني لعب 58 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع مثلهم.

