بدلا من أبو ريدة.. خالد الدرندلي يرافق بعثة مصر في بوركينا فاسو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف خالد الدرندلي لمرافقة بعثة منتخب مصر خلال رحلة بوركينا فاسو.

وجاء التكليف من قبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد والذي طلب من الدرندلي السفر بدلا منه.

وجاء طلب أبو ريدة بسبب إصابته بنوبة برد وتحذير الأطباء من خطورة اختلاطه بأعضاء البعثة التي ينتظرها مباراة مهمة.

وتستعد البعثة للسفر إلى بوركينا فاسو من أجل مواجهة الأخير في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير صباح اليوم الأحد قبل السفر إلى بوركينا فاسو.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

وإن فاز الفريق المصري سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.