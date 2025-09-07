تقرير: أوسيمين يغيب عن مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 16:07

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

أفادت صحيفة ديلي بوست النيجيرية أن فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا سيغيب عن مباراة منتخب بلاده المرتقبة ضد جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب النسور ضيفا على جنوب إفريقا في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونقلت الصحيفة تصريحات بروميس إيفوجي المسؤول الإعلامي لمنتخب نيجيريا التي قال فيها أن أوسيمين شعر بألم عندما استيقظ صباح الأحد، ولن يكون ضمن البعثة المسافرة إلى جنوب إفريقيا.

أخبار متعلقة:
الصفاقسي يضم المثلوثي لمدة موسمين تقرير: منتخب مصر بين المرشحين لمواجهة البرازيل في توقف نوفمبر طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس لاوتارو: صلاح وحكيمي وديمبيلي الأقرب للكرة الذهبية

ومن المتوقع أن يعود الآن إلى ناديه في تركيا لتلقي المزيد من العلاج من الإصابة.

وكان إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا قد شدد عقب مواجهة رواندا أنه ينتظر التشخيص النهائي لفيكتور أوسيمين.

وتعرض أوسيمين لاعب النسور الخضراء لإصابة ضد رواندا.

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه الرواندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال شيل للصحفيين عقب المباراة: "لا أعلم بعد طبيعة إصابة فيكتور أوسيمين".

وأتم "اللاعب يشعر بألم في كاحله وسنرى الأمر اليوم التالي بعد المشاورة مع الطبيب".

Image

وتعرض لاعب جالاتاسراي لإصابة في الدقيقة 35 مما أدت إلى خروجه ودخول سيريل ديسيرس.

والتوت قدم أوسيمين أثناء ركضه لذلك لم يتمكن من إكمال اللقاء.

وسجل تولو أروكوداري هدف نيجيريا الوحيد في الدقيقة 51.

نيجيريا فيكتور أوسيمين جنوب إفريقيا
نرشح لكم
رومانو: مفاوضات طرابزون ومانشستر بشأن أونانا تتقدم بسرعة مدافع سان جيرمان ينضم لقطر القطري كوناتي مازحا: مبابي يتصل بي كل ساعتين من أجل الانضمام لريال مدريد الرياضية: أهلي جدة يدرس عرض الشباب لضم مدافعه الرياضية: الشباب في مفاوضات لضم لاعب برشلونة بصفقة انتقال حر فوت ميركاتو: الشباب السعودي يقترب من ضم لاعب رايو فايكانو الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا الاستقلال الإيراني يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق
أخر الأخبار
رئيس بايرن الشرفي: جاكسون لن ينضم بشكل دائم.. وفولتماده لا يستحق 90 مليون 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
من أجل خطف بطاقة التأهل لكأس العالم.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى بوركينا فاسو 23 دقيقة | منتخب مصر
رومانو: مفاوضات طرابزون ومانشستر بشأن أونانا تتقدم بسرعة 26 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - كما كشف في الجول.. الزمالك يتعاقد مع المدرب الإسباني أليكس فورومينتو 36 دقيقة | كرة سلة
مدافع سان جيرمان ينضم لقطر القطري 39 دقيقة | ميركاتو
3 غرز في وجه هالاند بعد ارتطامه بباب حافلة منتخب النرويج 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد تجدد إصابته.. محاولات لتجهيز مهند لاشين لمواجهة بوركينا فاسو ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: خروج حمدي فتحي من قائمة المنتخب لمواجهة بوركينا فاسو بسبب الإصابة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 3 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 4 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر
/articles/512950/تقرير-أوسيمين-يغيب-عن-مباراة-نيجيريا-ضد-جنوب-إفريقيا