تقرير: أوسيمين يغيب عن مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا

أفادت صحيفة ديلي بوست النيجيرية أن فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا سيغيب عن مباراة منتخب بلاده المرتقبة ضد جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب النسور ضيفا على جنوب إفريقا في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونقلت الصحيفة تصريحات بروميس إيفوجي المسؤول الإعلامي لمنتخب نيجيريا التي قال فيها أن أوسيمين شعر بألم عندما استيقظ صباح الأحد، ولن يكون ضمن البعثة المسافرة إلى جنوب إفريقيا.

ومن المتوقع أن يعود الآن إلى ناديه في تركيا لتلقي المزيد من العلاج من الإصابة.

وكان إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا قد شدد عقب مواجهة رواندا أنه ينتظر التشخيص النهائي لفيكتور أوسيمين.

وتعرض أوسيمين لاعب النسور الخضراء لإصابة ضد رواندا.

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه الرواندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال شيل للصحفيين عقب المباراة: "لا أعلم بعد طبيعة إصابة فيكتور أوسيمين".

وأتم "اللاعب يشعر بألم في كاحله وسنرى الأمر اليوم التالي بعد المشاورة مع الطبيب".

وتعرض لاعب جالاتاسراي لإصابة في الدقيقة 35 مما أدت إلى خروجه ودخول سيريل ديسيرس.

والتوت قدم أوسيمين أثناء ركضه لذلك لم يتمكن من إكمال اللقاء.

وسجل تولو أروكوداري هدف نيجيريا الوحيد في الدقيقة 51.