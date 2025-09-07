مدرب منتخب فلسطين: عدي الدباغ بين ستة غيابات بسبب الإصابة

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 16:03

كتب : FilGoal

عدي الدباغ لاعب الزمالك

كشف إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين عن استبعاد عدي الدباغ من قائمة الفريق بسبب الإصابة.

عدي الدباغ

النادي : الزمالك

فلسطين

ويستعد منتخب فلسطين لمواجهة ماليزيا وديا ضمن الاستعدادا لتصفيات كأس العرب وكأس آسيا 2027.

وقال إيهاب أبو جزر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مواجهتنا أمام ماليزيا مهمة لتجريب لاعبين جدد والوقوف على مستوياتهم، والتحضير لتصفيات كأس العرب وكأس آسيا".

وكشف أبو جزر "لدينا 7 غيابات مؤثرة عن المنتخب بينهم عدي الدباغ وأسد حملاوي ومحمد صالح وعميد صوافطة وعميد محاجنة ومحمد حبوس للإصابة".

وتابع "أما أجوستين منصور فلم ينضم إلينا بسبب ارتباطه مع ناديه".

وأوضح مدرب منتخب فلسطين "أعتقد أن هذه الإصابات ناتجة عن شد في العضلات، بسبب فترة الإعداد القصيرة لبعض اللاعبين، أو مشاكل في فترة الراحة التي سبقت الموسم الجديد".

وشدد "استدعينا حوالي 10 لاعبين جدد في الأشهر القليلة الماضية لقائمة المنتخب، ونحن في مرحلة إحلال وتجديد، ومعظم اللاعبين المتواجدين اليوم هم من صغار السن، حيث نجحنا في خفض معدل الأعمار في المنتخب خلال فترة وجيزة".

وجاءت قائمة منتخب فلسطين كالآتي: رامي حمادة، وتوفيق علي، ومحمد نضال، ومصعب البطاط، وياسر حمد، وميلاد تيرمانيني، وعلي ربعي، وأحمد طه، ووجدي نبهان، وموسى فيراوي، وتامر صيام، وحامد حمدان، وحمزة حسين، وعدي خروب، ومحمود أبو وردة، وبدر موسى، وآدم كايد، ووسام أبو علي، وعمر فرج، وفيليب مصري.

وخاض عدي الدباغ أربع مباريات مع الزمالك منذ انضمامه للفريق قبل انطلاق الموسم الجاري آخرهم أمام وادي دجلة قبل التوقف الدولي.

الدباغ صاحب الـ 26 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع شارلروا وأبردين في 31 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفا.

ومع منتخب فلسطين لعب الدباغ 45 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويعد الدباغ أول لاعب فلسطيني يسجل في المسابقات الأوروبية وكذلك هو هداف منتخب فلسطين التاريخي برصيد 17 هدفا.

كما يعد أول فلسطيني يتوج بلقب في أوروبا بعدما ساهم في تتويج أبردين بلقب كأس اسكتلندا الموسم الماضي.

