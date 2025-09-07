مبابي: ديمبيلي يستحق الكرة الذهبية.. وأطمح لتتويج بالعديد من كؤوس العالم

يرى كيليان مبابي لاعب ريال مدريد أن عثمان ديمبيلي زميله في منتخب فرنسا يستحق التتويج بالكرة الذهبية.

وقال مبابي في تصريحات عبر شبكة تيليفوت: "تشابي ألونسو ترك انطباعا كبيرا لدي، يمكنك أن ترى رجلا متحمسا للنجاح، إنه يعرف النادي جيدا لأنه لعب في ريال مدريد وحاليا نحاول فقط تطبيق ما يقوله لنا ونحاول فهم خطة اللعب التي وضعها ثم سنرى ما سيحدث".

وواصل "بدايتنا كانت جيدة بثلاثة انتصارات وهذا أمر إيجابي ولكن علينا التحسن ومواصلة العمل لأننا ندرك صعوبة الفوز بالألقاب وهذا ما نتمناه، ما زلنا في بداية رحلة طويلة لكن الهدف واحد دائما وهو الفوز بالألقاب ولتحقيق ذلك نسعى جاهدين لأخذ الأمور خطوة بخطوة".

واستمر "أعتقد أننا تعلمنا الكثير الموسم الماضي ولكن حان الوقت لإظهار ما تعلمناه بالطبع سيستغرق الأمر بعض الوقت ولكن هذا الموسم مهم جدا للنادي ونحن نقترب أيضا من كأس العالم لذا فهو موسم مهم لجميع اللاعبين الراغبين في التأهل بما فيهم أنا".

وتابع "أقول دائما أن ريال مدريد هو المرشح الأكبر للتتويج بدوري أبطال أوروبا، لكن هناك أيضا فرق قوية كثيرا، رأينا الموسم الماضي كان النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا رائعا وهذا الموسم سيكون أفضل وسيكون مثيرا للاهتمام".

وعن المرشح للدوري الإنجليزي قال: "لابد من ذكر ليفربول أولا وقبل كل شيء فهم مصممون على الفوز بلقب ثانٍ على التوالي لكنني أيضا أعتقد أن أرسنال مرشح كبير لأن أساس الفريق يعرف بعضه منذ زمن طويل وهذا عامل حاسم في كرة القدم، ومانشستر سيتي دائما في المقدمة أيضا مع جوارديولا وهالاند، الاختيار صعب ولكن ربما أرسنال قد يكون هذا موسمهم وسيكون اختيارهم أسهل من مانشستر سيتي أو ليفربول".

وشدد "الكرة الذهبية؟ عثمان ديمبيلي يستحقها هذا مؤكد، هناك أشرف حكيمي أيضا سيكون في مكان جيد ويجب أن نقدر المدافعين".

وأكمل "كل لاعب يفكر في الكرة الذهبية وإذا قدمت موسما جيدا وفزت بالعديد من الألقاب سأفوز بها".

وكشف "لا يزال لدي الطموح للفوز بالعديد من كؤوس العالم".

وأضاف "أنا سعيد في ريال مدريد، لقد استوعبت وصولي هنا ومن الرائع أن أتمكن من اللعب هناك، يعلم الجميع أنه كان حلمي وتمنحني إسبانيا الكثير من الحب والاحترام والتقدير إنه لأمر رائع وأحاول رد الجميل قدر الإمكان كل يوم".

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أيسلندا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.