يد - رئيس الاتحاد المصري يوضح سبب تطبيق نظام تجمع منتخب مصر أسبوعيا

أوضح خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أسباب تطبيق نظام تجمع منتخب مصر أسبوعيا.

وقال فتحي وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك إن الاستعداد لبطولة إفريقيا وكأس العالم والأولمبياد يبدأ في أول تجمع لمنتخب مصر يوم الأحد.

وشدد على أن طريق منتخب مصر ليس مفروشًا بالورود، وأن المنتخب ينتظره تحديات شرسة على المستويين الإفريقي والعالمي، مع الالتزام باستخدام أحدث الأساليب العلمية في تطوير منظومة كرة اليد.

وأكد أن هذا التجمع يمثل نقلة نوعية، حيث يتم لأول مرة تطبيق نظام التدريب الدائم أسبوعيًا يومي الأحد والاثنين لمجموعة اللاعبين داخل مصر من غير المحترفين.

وأضاف أن الهدف هو صناعة عمق حقيقي في الفريق ليكون في كل مركز أكثر من لاعب جاهز، بالإضافة إلى تكوين فريق ثانٍ يشارك في بطولات مثل البحر المتوسط والألعاب الإفريقية.

وأشار فتحي إلى أن المنافسة بين اللاعبين هي التي تصنع البطولة، مشيرًا إلى البرنامج التدريبي الجديد الذي يدعم ثلاث محطات رئيسية وهي:

بطولة الأمم الإفريقية – يناير 2026.

بطولة العالم – يناير 2027 في ألمانيا.

بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد 2028.

ثم الاستعداد الكامل للأولمبياد بعد التأهل.

كما شدد على أن التجمع يستهدف الدمج بين لاعبي الشباب والناشئين مع عناصر المنتخب الأول من أجل التطوير الدائم، مع الاعتماد على البناء البدني الصحيح تحت إشراف مدرب اللياقة العالمي روجيه فونت، الحاصل على دكتوراه في العلوم الرياضية، والذي عمل كمدرب لياقة في برشلونة لأكثر من 10 أعوام وحقق معهم العديد من البطولات الأوروبية.

واختتم فتحي كلمته بالتأكيد على أن المنتخب يسير في طريق صعب مليء بالتحديات، لكنه طريق الأبطال دائمًا.