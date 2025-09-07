من أجل خطف بطاقة التأهل لكأس العالم.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى بوركينا فاسو

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بعثة منتخب مصر

غادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة في طريقها إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة.

وتستغرق رحلة الطائرة من القاهرة إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو 6 ساعات طيران.

وتدرب منتخب مصر صباح اليوم الأحد قبل السفر إلى بوركينا فاسو في تمام الرابعة عصرا.

ويغيب عن الرحلة حمدي فتحي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إثيوبيا، بينما يحاول الجهاز الطبي تجهيز مهند لاشين بعد تجدد إصابته بالظهر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة من مساء بعد غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.

