ديشامب يرد على باريس: لو كنت مكانهم لشعر بنفس الشعور.. وكنا على دراية بوضع ديمبيلي ودوي

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 14:45

رد ديدييه ديشامب مدرب فرنسا على بيان باريس سان جيرمان، الذي عبّر خلاله النادي عن استيائه من التعامل مع لاعبيه بدنيًا في معسكر المنتخب.

وكان عثمان ديمبيلي وديزيري دوي، لاعبا منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، قد تعرضا للإصابة خلال مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم.

وقال ديشامب عبر "تيليفوت": "من الواضح أننا كنا على دراية بوضع اللاعبين عندما تتوفر لنا المعلومات، لأن هناك أندية تعطي أكثر أو أقل، ونحن دائمًا نقوم بالأمور بجدية كبيرة وباحترافية".

وتابع: "أنا أتفهمهم، لو كنت في مكان الفريق لشعرت بنفس الشعور، نحن لسنا هنا لكي نخاطر".

وشدد: "إذا تركت اللاعبين على مقاعد البدلاء فأنت لا تتحمل أي مخاطر، من اللحظة التي يكون فيها اللاعبون على أرض الملعب فإن عدم المخاطرة لا وجود له".

وأضاف: "بالعودة إلى الموضوع الأساسي بخصوص ديمبيلي وديزيري دوي، في الأسبوع السابق تعاملنا مع الأمر بجدية كبيرة وبانضباط، مع سؤال اللاعبين باستمرار عن شعورهم بعد كل حصة تدريبية قبل المباراة، وهذا أساسي بالنسبة لي".

وأتم: "على سبيل المثال ديزيري، الذي طلب مني الخروج بعد الحديث معه، كنت أعلم جيدًا أن الرغبة في اللعب تتغلب على أشياء كثيرة، لكنه شعر بالألم بعد 20 دقيقة فقمت باستبداله".

وانتقد نادي باريس سان جيرمان نظيره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي بعد إصابتي عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

وأوضح سان جيرمان في بيانه أنه قد أرسل معلومات طبية دقيقة للاتحاد الفرنسي بشأن حالات لاعبيه والحمل البدني الذي يجب ألا يتخطاه كل منهم وهو ما لم يلتزم به الجهاز الطبي للمنتخب.

وأشار النادي إلى أنه يتمنى أن تلك الأحداث المؤسفة تساهم في خلق مسار جديد للتنسيق بين الاتحاد والأندية خاصة مع ظهور عدة إصابات في المنتخب الفرنسي.

وجاء بيان باريس سان جيرمان كالآتي:

"بعد تأكيد إصابة ثنائي باريس سان جيرمان المستدعى لمنتخب فرنسا، عثمان ديمبيلي وديزيري دوي، وما ترتب على ذلك من عواقب رياضية وخيمة على اللاعبين والنادي، توجهنا بخطاب إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نطالب فيه بشكل عاجل تطبيق بروتوكول جديد للتنسيق الطبي الرياضي بين الأندية والمنتخب يكون أكثر شفافية وتعاون لمنح الأولوية القصوى لصحة اللاعبين".

"زوّدنا الاتحاد الفرنسي بمعلومات طبية دقيقة حتى قبل بدء تدريبات المنتخب الفرنسي حول حجم العمل الذي يتحمله اللاعبون وخطر الإصابة، ويعرب النادي عن أسفه لعدم مراعاة الطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي لهذه التوصيات ولعدم التشاور الكامل مع الفرق الطبية".

"نتمنى أن تلك الأحداث المؤسفة تمهد الطريق لإنشاء إطار تنسيق طبي رسمي جديد وموثقا بين الطواقم الطبية للأندية والمنتخب بالإضافة للالتزام بمبدء احترازي في استدعاء اللاعبين خاصة مع ظهور عدة حالات طبية تُعالج حاليا في المنتخب".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان طبيعة إصابة عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

وكشف باريس سان جيرمان عن غياب عثمان ديمبيلي لمدة 6 أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وكذلك يغيب ديزيري دوي لمدة 4 أسابيع بعد إصابته في ربلة الساق.

وفاز منتخب فرنسا على منافسه أوكرانيا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان دوي قد لعب بدلا من عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة ولذلك تم استبداله بين الشوطين.

ولم يسلم دوي من الإصابة واستبدل في الدقيقة 81 بدلا من هوجو إيكيتيكي.

وسيلعب منتخب فرنسا في مباراته الثانية بفترة التوقف الدولي ضد أيسلندا يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر.

ويتأهل صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني في ملحق مؤهل لنهائيات البطولة.

