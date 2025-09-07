كرة يد - باسكوال: باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع.. ولا تفريق في المعاملة

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 14:37

كتب : FilGoal

خافيير باسكوال - مدرب منتخب مصر لكرة اليد

أوضح خافيير باسكوال مدرب منتخب مصر لكرة اليد أنه لا يفرق في المعاملة بين اللاعب المحترف خارج مصر ولاعبي الدوري المحلي.

"بشأن الاعتماد على المحترفين فقط".. اتحاد اليد ينفي تصريحات باسكوال بخصوص قائمة منتخب مصر

وأفاد اتحاد كرة اليد عبر صفحته الرسمية على فيسبول أن باسكوال شارك في التجمع الأول عبر مكالمة فيديو من المجر، مؤكدًا أنه لا يفرّق بين لاعب محترف ولاعب في الدوري المحلي.

وشدد على أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع.

وأكد باسكوال أنه يحتاج إلى كل اللاعبين دون استثناء، موضحًا أن أهداف المنتخب كبيرة وتتطلب تجهيز أكبر مجموعة ممكنة، مع وجود بدائل قوية في كل مركز لمواجهة التحديات المقبلة.

وأكد أنه لا يعتمد على أسماء بعينها، بل على الأداء والالتزام، وأن الجهاز الفني يعتمد على كل لاعب قادر على خدمة المنتخب في رحلته القادمة.

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد معسكره الأول بعد تولي خافيير باسكوال منصب المدير الفني.

وبدأ المعسكر يوم الأحد في المركز الأولمبي، في غياب اللاعبين المحترفين بالخارج.

ويقام المعسكر تحت قيادة فيرناندو باربيتو المدرب العام لمنتخب مصر، وروجر فونت ريباخ مدرب الأحمال واللياقة البدنية.

وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - يوسف ناجي - يوسف وليد - مصطفى بيومي

الظهير الأيمن: محسن رمضان - محمد لاشين - عبد الله إمام - جمال صلاح - محمد عدلان

الظهير الأيسر: نبيل شريف - محمد مجدي - شهاب الدين علي - مروان حاتم - هشام صلاح - عمر عدلان - يحيى الكردي

الجناح الأيمن: أكرم يسري - عمر كاستيلو - محمد عماد أوكا - ياسين محمد - عمر هايمن - زياد عوض - عبد الرحمن أشرف

الجناح الأيسر: عبد العزيز إيهاب - مازن رضا - محمد مؤمن صفا - عمر بركة - حازم الصباغ

صانع الألعاب: أحمد سامح - سيف هاني - زياد حشاد - محمد صلاح - حمزة وليد - يوسف لوله

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - ياسر سيف - بيجاد مروان - معاذ عرب - أحمد تغيان

منتخب مصر لكرة اليد خافيير باسكوال
