مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات المفاوضات مع مدرب أجنبي.. والقائمة المرشحة

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 14:13

كتب : أحمد الخولي

الخطيب - جهاز الفني الأهلي المؤقت

لا يزال لم يحسم النادي الأهلي ملف المدرب الأجنبي لقيادة الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وتولى عماد النحاس مهمة المدير الفني بجهاز مؤقت لحين إتمام التعاقد مع مدرب أجنبي.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي تلقى أكثر من تواصل عن طريق وكلاء بشأن المدير الفني الجديد".

وأوضح "لم يتم حسم اسم بعينه ولم تبدأ مفاوضات جادة مع أي من المدربين لكن استفسارات بشأن المقابل المالي".

وتابع "هناك قائمة مرشحة للتفاوض مع أحدهم خلال الفترة المقبلة بينهم باولو بينتو وسيرجيو كونسيساو وأبيل فيريرا، لكن الطلبات المادية هي من ستحدد موقف النادي في النهاية".

واختتم المصدر تصريحاته "سيواصل مجلس الإدارة دراسة السير الذاتية لحين اختيار المدير الفني الجديد".

ويلعب الأهلي أمام إنبي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

الأهلي المدير الفني الأجنبي
