"أخطأت وأتقبل عقوبة النادي الكبيرة".. الونش يعتذر عما بدر منه خلال مواجهة وادي دجلة

تقدم محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بإعتذار عبر حسابه الرسمي بسبب ما بدر منه خلال مواجهة وادي دجلة.

وتعرض الونش للطرد خلال مواجهة وادي دجلة وقت التأخر بهدفين مقابل هدف واحد وهو ما صعب من مهمة الزمالك.

وشهدت العقوبات إيقاف محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك لمدة 3 مباريات بسبب الحصول على بطاقة حمراء عقب الاعتداء على لاعب وادي دجلة دون كرة.

وكتب الونش عبر حسابه الرسمي على إنستجرام:

"في البداية أحمد الله على عودتي وتمثيل منتخب مصر بعد فترة صعبة جدا في حياتي، والحمد لله بفضل الله ثم الناس التي تحبني ودائما ما دعمون في الوقت الصعب".

"تمثيل منتخب مصر بأي شكل من الأشكال شرف كبير جدا لأي شخص يحمل اسم مصر في مختلف المجالات".

"نادي الزمالك وجماهير الزمالك، آخر مباراة كنت سببا كبيرا أن الفريق يخرج بنتيجة سلبية بسبب خطأ حتى الآن لا أسامح نفسي عليه، لأنها ليست من صفاتي الشخصية أو أصل لتلك المرحلة من العصبية لكن قدر الله وما شاء فعل".

"بالتأكيد أتقبل العقوبة الكبيرة التي وقعها النادي عليّ وأتفهم ذلك جدا وأعدكم ألا يتكرر الخطأ".

"بإذن الله بدعمكم الدائم أني لم ولن أبخل بنقطة عرق تجاه هذا الكيان الكبير، الاعتذار واجب وأرجو السماح".

وبذلك يعود محمود الونش للمشاركة في مباريات الدوري من جديد بداية من القمة أمام الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة التاسعة.

ويكشف لكم FilGoal.com غيابات الونش عن المباريات المقبلة:

الزمالك × المصري - 13 سبتمبر - الجولة السادسة

الإسماعيلي × الزمالك - 18 سبتمبر - الجولة السابعة

الزمالك × الجونة - 23 سبتمبر - الجولة الثامنة

العودة في مواجهة الأهلي بالجولة التاسعة يوم 29 سبتمبر

وخاض الونش خمس مباريات مع الزمالك هذا الموسم في الدوري.

وساهم مدافع الزمالك في الحفاظ على نظافة شباك الفريق في ثلاث مباريات منهم.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط متفوقا على مودرن سبورت بفارق الأهداف.

بينما ينفرد المصري بصدارة الترتيب برصيد 11 نقطة.

