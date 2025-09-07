الشرق الأوسط: كانتي يعود قبل مواجهة الفتح

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة سيعود لصفوف فريقه قبل مواجهة الفتح يوم الجمعة المقبل.

وأعلن نادي اتحاد جدة يوم السبت منح كانتي إجازة قصيرة لظروف خاصة.

وأوضح التقرير أن كانتي غاب عن تدريبات الفريق منذ العودة من الإجازة التي منحها المدرب لوران بلان للاعبين، حيث لم يشارك في الحصص التدريبية أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأضاف التقرير أن غيابه سيستمر لعدة أيام إضافية لظروفه الخاصة.

وأفاد التقرير أنه من المنتظر أن يعود النجم الفرنسي للمشاركة في التدريبات قبل مواجهة الفتح.

ويلعب اتحاد جدة أمام الفتح ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي.

وقد يكون كانتي في طريقه للرحيل من صفوف النمور، إذ لا يمانع نادي اتحاد جدة التخلي عن لاعب الوسط الفرنسي الذي دخل الاشهر الاخيرة من عقده وفقاً لموقع فوت ميركاتو.

وكان كانتي قد انضم إلى اتحاد جدة في صيف 2023 ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

وخاض كانتي 31 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي وساهم في 7 أهداف.

ونجح لاعب الوسط الفرنسي في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما شارك في كأس الملك بأربع مباريات ونجح في صناعة هدف.