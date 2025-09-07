الشرق الأوسط: كانتي يعود قبل مواجهة الفتح

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 13:03

كتب : FilGoal

نجولو كانتي - اتحاد جدة والفتح

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة سيعود لصفوف فريقه قبل مواجهة الفتح يوم الجمعة المقبل.

وأعلن نادي اتحاد جدة يوم السبت منح كانتي إجازة قصيرة لظروف خاصة.

وأوضح التقرير أن كانتي غاب عن تدريبات الفريق منذ العودة من الإجازة التي منحها المدرب لوران بلان للاعبين، حيث لم يشارك في الحصص التدريبية أيام الخميس والجمعة والسبت.

أخبار متعلقة:
الرياضية: أهلي جدة يدرس عرض الشباب لضم مدافعه الرياضية: الشباب في مفاوضات لضم لاعب برشلونة بصفقة انتقال حر فوت ميركاتو: الشباب السعودي يقترب من ضم لاعب رايو فايكانو كانسيلو: الدوري السعودي ليس سهلا وستدرك ذلك عندما تلعب هناك

وأضاف التقرير أن غيابه سيستمر لعدة أيام إضافية لظروفه الخاصة.

وأفاد التقرير أنه من المنتظر أن يعود النجم الفرنسي للمشاركة في التدريبات قبل مواجهة الفتح.

ويلعب اتحاد جدة أمام الفتح ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي.

وقد يكون كانتي في طريقه للرحيل من صفوف النمور، إذ لا يمانع نادي اتحاد جدة التخلي عن لاعب الوسط الفرنسي الذي دخل الاشهر الاخيرة من عقده وفقاً لموقع فوت ميركاتو.

وكان كانتي قد انضم إلى اتحاد جدة في صيف 2023 ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

وخاض كانتي 31 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي وساهم في 7 أهداف.

ونجح لاعب الوسط الفرنسي في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما شارك في كأس الملك بأربع مباريات ونجح في صناعة هدف.

نجولو كانتي اتحاد جدة
نرشح لكم
الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي الرياضية: الشباب في مفاوضات لضم لاعب برشلونة بصفقة انتقال حر كانسيلو: الدوري السعودي ليس سهلا وستدرك ذلك عندما تلعب هناك فوت ميركاتو: الشباب السعودي يقترب من ضم لاعب رايو فايكانو عودة سالم الدوسري للمشاركة في تدريبات منتخب السعودية الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا
أخر الأخبار
قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق 4 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة 7 دقيقة | سعودي في الجول
الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور 8 دقيقة | الدوري المصري
تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي ساعة | سعودي في الجول
الدرندلي: أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي ساعة | الكرة الأوروبية
باستوني: جاتوزو عمل على تحسين عقليتنا ساعة | الكرة الأوروبية
الظهور الأول.. كارسنتي يشارك ويطرد في فوز رديف المصري على طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/512937/الشرق-الأوسط-كانتي-يعود-قبل-مواجهة-الفتح