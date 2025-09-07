بعد إصابتي ديمبيلي ودوي.. باريس سان جيرمان ينتقد الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 12:50

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

انتقد نادي باريس سان جيرمان نظيره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي بعد إصابتي عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

وأوضح سان جيرمان في بيانه أنه قد أرسل معلومات طبية دقيقة للاتحاد الفرنسي بشأن حالات لاعبيه والحمل البدني الذي يجب ألا يتخطاه كل منهم وهو ما لم يلتزم به الجهاز الطبي للمنتخب.

وأشار النادي إلى أنه يتمنى أن تلك الأحداث المؤسفة تساهم في خلق مسار جديد للتنسيق بين الاتحاد والأندية خاصة مع ظهور عدة إصابات في المنتخب الفرنسي.

أخبار متعلقة:
باريس سان جيرمان يعلن طبيعة إصابة ديمبيلي ودوي ومدة غيابهما الأوكراني زابارني يكشف كيف يتعامل مع زميله الروسي في سان جيرمان سوسيداد يضم كارلوس سولير من باريس سان جيرمان هاتريك نيفيز يقود باريس سان جيرمان لاكتساح تولوز في مباراة الـ 9 أهداف

وجاء بيان باريس سان جيرمان كالآتي:

"بعد تأكيد إصابة ثنائي باريس سان جيرمان المستدعى لمنتخب فرنسا، عثمان ديمبيلي وديزيري دوي، وما ترتب على ذلك من عواقب رياضية وخيمة على اللاعبين والنادي، توجهنا بخطاب إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نطالب فيه بشكل عاجل تطبيق بروتوكول جديد للتنسيق الطبي الرياضي بين الأندية والمنتخب يكون أكثر شفافية وتعاون لمنح الأولوية القصوى لصحة اللاعبين".

"زوّدنا الاتحاد الفرنسي بمعلومات طبية دقيقة حتى قبل بدء تدريبات المنتخب الفرنسي حول حجم العمل الذي يتحمله اللاعبون وخطر الإصابة، ويعرب النادي عن أسفه لعدم مراعاة الطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي لهذه التوصيات ولعدم التشاور الكامل مع الفرق الطبية".

"نتمنى أن تلك الأحداث المؤسفة تمهد الطريق لإنشاء إطار تنسيق طبي رسمي جديد وموثقا بين الطواقم الطبية للأندية والمنتخب بالإضافة للالتزام بمبدء احترازي في استدعاء اللاعبين خاصة مع ظهور عدة حالات طبية تُعالج حاليا في المنتخب".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان طبيعة إصابة عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

وكشف باريس سان جيرمان عن غياب عثمان ديمبيلي لمدة 6 أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وكذلك يغيب ديزيري دوي لمدة 4 أسابيع بعد إصابته في ربلة الساق.

وفاز منتخب فرنسا على منافسه أوكرانيا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان دوي قد لعب بدلا من عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة ولذلك تم استبداله بين الشوطين.

ولم يسلم دوي من الإصابة واستبدل في الدقيقة 81 بدلا من هوجو إيكيتيكي.

وسيلعب منتخب فرنسا في مباراته الثانية بفترة التوقف الدولي ضد أيسلندا يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر.

ويتأهل صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني في ملحق مؤهل لنهائيات البطولة.

باريس سان جيرمان الاتحاد الفرنسي
نرشح لكم
ماركا: توقعات بعودة بيلينجهام في موعد أسرع من المقرر مبابي: ديمبيلي يستحق الكرة الذهبية.. وأطمح لتتويج بالعديد من كؤوس العالم ديشامب يرد على باريس: لو كنت مكانهم لشعر بنفس الشعور.. وكنا على دراية بوضع ديمبيلي ودوي كومان يوضح سبب استبعاد دي يونج مع معسكر هولندا قبل مواجهة ليتوانيا لاوتارو: صلاح وحكيمي وديمبيلي الأقرب للكرة الذهبية تقرير: لامين يامال يقترب من المشاركة أمام تركيا مواعيد مباريات الأحد 7 سبتمبر 2025.. جولة جديدة من تصفيات أوروبا لكأس العالم باريس سان جيرمان يعلن طبيعة إصابة ديمبيلي ودوي ومدة غيابهما
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: خروج حمدي فتحي من قائمة المنتخب لمواجهة بوركينا فاسو بسبب الإصابة 3 دقيقة | منتخب مصر
ماركا: توقعات بعودة بيلينجهام في موعد أسرع من المقرر 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
بدلا من أبو ريدة.. خالد الدرندلي يرافق بعثة مصر في بوركينا فاسو 44 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: أوسيمين يغيب عن مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا 46 دقيقة | ميركاتو
مدرب منتخب فلسطين: عدي الدباغ بين ستة غيابات بسبب الإصابة 51 دقيقة | آسيا
مبابي: ديمبيلي يستحق الكرة الذهبية.. وأطمح لتتويج بالعديد من كؤوس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
يد - رئيس الاتحاد المصري يوضح سبب تطبيق نظام تجمع منتخب مصر أسبوعيا ساعة | كرة يد
ديشامب يرد على باريس: لو كنت مكانهم لشعر بنفس الشعور.. وكنا على دراية بوضع ديمبيلي ودوي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 3 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 4 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر
/articles/512936/بعد-إصابتي-ديمبيلي-ودوي-باريس-سان-جيرمان-ينتقد-الاتحاد-الفرنسي-في-بيان-رسمي