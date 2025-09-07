كومان يوضح سبب استبعاد دي يونج مع معسكر هولندا قبل مواجهة ليتوانيا

أوضح رونالد كومان مدرب هولندا سبب غياب فرينكي دي يونج عن مباراة ليتوانيا المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب هولندا ضيفا ليتوانيا ضمن الجولة السادسة من تصفيات المونديال يوم الأحد.

في البداية، أعلن المنتخب الهولندي عبر موقعه: "غادر فرينكي دي يونج معسكر التدريب لأنه ليس في كامل لياقته البدنية بعد مباراة بولندا".

وقال كومان في تصريحات للصحفيين: "لقد عانى دي يونج من بعض الانزعاج خلال مباراة بولندا".

وأضاف "لا نعتقد أن إصابته خطيرة، لكن لا جدوى من المخاطرة بدي يونج بعد هذه الإصابة بوقت قصير".

وتابع "لم يتعافى دي يونج بما يكفي ليكون جاهزا لمباراة ليتوانيا".

واحتفظ منتخب هولندا بصدارة المجموعة السابعة المكونة من 5 فرق، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف عن بولندا وفنلندا، وكل منهما لعب مباراة أكثر.

ثم يأتي منتخب ليتوانيا برصيد 3 نقاط من 4 مباريات في المركز الرابع، وأخيرا مالطا بنقطتين من 5 مباريات.