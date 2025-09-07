تقرير: منتخب مصر بين المرشحين لمواجهة البرازيل في توقف نوفمبر

دخل منتخب مصر بين المرشحين لملاقاة المنتخب البرازيلي في توقف شهر نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك ضمن خطة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لإعداد منتخب البرازيل قبل منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكشف الصحفي البرازيلي مارسيل ريزو عن خطة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بشأن إعداد المنتخب قبل كأس العالم.

وشملت خطة البرازيل خوض مباراتين وديتين في أوروبا ضد منتخبين من إفريقيا في توقف شهر نوفمبر المقبل.

وكان المنتخب البرازيلي قد استقر على زيارة آسيوية في توقف أكتوبر المقبل، بمواجهة كوريا الجنوبية في سيول يوم 10 أكتوبر بينما مواجهة اليابان في طوكيو يوم 14 من الشهر نفسه.

وأشار التقرير إلى أن منتخب البرازيل يجري مفاوضات في الوقت الحالي مع الرباعي الإفريقي، مصر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا لمواجهة منتخبين منهم في نوفمبر.

ويسعى منتخب البرازيل لإقامة مباراتي نوفمبر في أوروبا.

بينما يستعد المنتخب البرازيلي لمواجهتين قويتين في توقف مارس 2026 ضد منتخبات أوروبا.

وحسم منتخب البرازيل تأهله إلى كأس العالم ويتواجد في المركز الثاني من التصفيات قبل الجولة الختامية.

وجمع المنتخب البرازيلي 28 نقطة وبفارق 10 نقاط عن منتخب الأرجنتين متصدر الترتيب.

ويختتم منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي التصفيات فجر الأربعاء بمواجهة بوليفيا.