الرياضية: أهلي جدة يدرس عرض الشباب لضم مدافعه
الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 11:57
كتب : FilGoal
تلقت إدارة نادي أهلي جدة عرضا من نظيرتها في الشباب لاستعارة سعد بالعبيد، ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.
سعد يسلم بالعبيد
النادي : الأهلي
وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الناديين وصلت مراحل متقدمة.
لكن إدارة أهلي جدة أرجأت الرد على عرض الشباب لحين دراسته من جميع الجوانب.
وينتهي عقد بالعبيد صاحب الـ25 عامًا مع الأهلي في صيف 2028.
وارتدى بالعبيد قميص أهلي جدة في 55 مباراة، وسجل هدفا وصنع 3.
وفي السياق ذاته، تخوض إدارة أهلي جدة مباحثات مع عدد من الأندية التي تقدمت بطلبات لاستعارة بعض لاعبيها.
وذكر التقرير أن الثلاثي سميحان النابت وبسام الحريجي وعبد الله العمار مرشح للخروج في النافذة الصيفية الجارية.
نرشح لكم
الرياضية: الشباب في مفاوضات لضم لاعب برشلونة بصفقة انتقال حر فوت ميركاتو: الشباب السعودي يقترب من ضم لاعب رايو فايكانو الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا الاستقلال الإيراني يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق الصفقة السابعة.. النصر يتعاقد مع هارون كمارا عاد للبرازيل.. جريميو يعلن ضم ويليان تقرير: إشبيلية ينافس إلتشي على ضم زياش الحزم السعودي يتمم اتفاقه مع مدافع الوداد