الرياضية: أهلي جدة يدرس عرض الشباب لضم مدافعه

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

فرانك كيسييه - أهلي جدة

تلقت إدارة نادي أهلي جدة عرضا من نظيرتها في الشباب لاستعارة سعد بالعبيد، ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الناديين وصلت مراحل متقدمة.

لكن إدارة أهلي جدة أرجأت الرد على عرض الشباب لحين دراسته من جميع الجوانب.

وينتهي عقد بالعبيد صاحب الـ25 عامًا مع الأهلي في صيف 2028.

وارتدى بالعبيد قميص أهلي جدة في 55 مباراة، وسجل هدفا وصنع 3.

وفي السياق ذاته، تخوض إدارة أهلي جدة مباحثات مع عدد من الأندية التي تقدمت بطلبات لاستعارة بعض لاعبيها.

وذكر التقرير أن الثلاثي سميحان النابت وبسام الحريجي وعبد الله العمار مرشح للخروج في النافذة الصيفية الجارية.

سعد بالعبيد أهلي جدة الشباب
