نبيه: الفوز على الشرطة العراقي يؤكد زيادة الانسجام بين لاعبي منتخب الشباب.. ومواجهة ضد بيراميدز

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - منتخب الشباب

أشاد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما بالانتصار على الشرطة العراقي.

وتغلب منتخب الشباب على الشرطة العراقي وديا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن خطة تجهيز المنتخب للمشاركة في كأس العالم.

وتستضيف تشيلي منافسات كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

وقال أسامة نبيه في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "الفوز على الشرطة العراقي حمل العديد من المكاسب لمنتخب الشباب".

وشدد "أبرز المكاسب هي ارتفاع نسبة الانسجام بين اللاعبين والأداء بوعي خططي وتنفيذ الفكر الفني".

وأضاف "المباراة في مجملها كانت أمام فريق قوي يضم مجموعة من اللاعبين الكبار في السن والأكثر خبرة".

وتابع نبيه "المباراة خطوة على طريق الإعداد القوي للمنتخب الذي يتحسن مستواه من مباراة إلى أخرى".

واختتم نبيه تصريحاته "تلك التجارب تزيد من خبرات اللاعبين وتساعد الجهاز الفني على معرفة السلبيات لعلاجها ومناطق القوة لدعمها واستثمارها".

ومن جانبه كشف حماده أنور مدير المنتخب أن هناك مباراة ثالثة يختتم بها منتخب الشباب معسكره مع الفريق الأول بنادي بيراميدز غدا باستاد الدفاع الجوي.

وكان منتخب الشباب قد بدأ الاستعداد لكأس العالم بخوض معسكر مفتوح فى مشروع الهدف قبل أن يتبعه بمعسكر فى مدينة الرباط تخلله مباراتين وديتين مع المغرب؛ تعادل فيهما المنتخبان 1-1 فى المباراة الأولى وسلبيا فى المباراة الثانية فى أغسطس الماضي.

ثم انتظم المنتخب فى معسكر مفتوح بالقاهرة منذ اسبوع تعادل خلاله مع الفريق الأول بنادى الجبلين السعودى بنتيجة 3-3 ثم فاز أمس على الشرطة العراقي.

ويحصل المنتخب على راحة عقب مواجهة بيراميدز قبل السفر السبت المقبل إلى تشيلي للانتظام فى معسكر مغلق هناك لحين موعد انطلاق البطولة التى يستهلها الفراعنة بلقاء اليابان فى الجولة الافتتاحية يوم 27 سبتمبر الجاري ثم يستكمل مبارياته فى مجموعته بلقاء نيوزيلندا يوم 30 سبتمبر ثم تشيلي يوم 3 أكتوبر.

منتخب مصر للشباب شباب مصر منتخب مصر تحت 20 كأس العالم للشباب أسامة نبيه
