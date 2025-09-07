الرياضية: الشباب في مفاوضات لضم لاعب برشلونة بصفقة انتقال حر

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

يواصل نادي الشباب سعيه في تدعيم خط الوسط هذا الصيف بمفاوضات مع أوريول روميلو لاعب برشلونة.

أوريول روميو

النادي : لاعب حر

الشباب

ولا يزال سوق الانتقالات الصيفية في السعودية جاري حتى يوم 10 سبتمبر الجاري.

وكشفت صحيفة الرياضية عن دخول الشباب في مفاوضات رسمية لضم روميو بعد فسخ تعاقده مع برشلونة.

أخبار متعلقة:
الاستقلال الإيراني يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق تعدت 90 مليون.. كيف استغل برشلونة مستبعديه في الميركاتو الصيفي آس تكشف الموعد المحتمل لعودة بالدي مع برشلونة مونت كارلو: ديمبيلي سيغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.. وموقفه من مواجهة برشلونة

وبدأ الشباب مفاوضاته مع اللاعب بعد علم النادي بقرب فسخ تعاقده مع برشلونة ليصبح لاعبا حرا.

وكان برشلونة قد وجه الشكر إلى روميو الجمعة الماضي والذي انضم قادما من جيرونا في صيف 2023.

وسبق وأن لعب روميو لأندية تشيلسي وفالنسيا وساوثامبتون.

وخسر الشباب أمام الخليج في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستضيف الشباب فريق الحزم ضمن منافسات الجولة الثانية والمقرر لها يوم 12 سبتمبر الجاري.

وكان قد ارتبط اسم الشباب أيضا بتدعيم صفوفه بضم السنغالي باتي سيس لاعب وسط رايو فايكانو الإسباني.

وكشف موقع فوت ميركاتو عن دخول الشباب السعودي في مفاوضات متقدمة مع باتي سيس.

ويرتبط باتي سيس بتعاقد مع رايو فايكانو حتى 2026، ويمتلك شرط جزائي 10 ملايين يورو.

ولعب سيس الموسم الماضي 35 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

نادي الشباب روميو برشلونة
نرشح لكم
الرياضية: أهلي جدة يدرس عرض الشباب لضم مدافعه فوت ميركاتو: الشباب السعودي يقترب من ضم لاعب رايو فايكانو الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا الاستقلال الإيراني يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق الصفقة السابعة.. النصر يتعاقد مع هارون كمارا عاد للبرازيل.. جريميو يعلن ضم ويليان تقرير: إشبيلية ينافس إلتشي على ضم زياش الحزم السعودي يتمم اتفاقه مع مدافع الوداد
أخر الأخبار
كومان يوضح سبب استبعاد دي يونج مع معسكر هولندا قبل مواجهة ليتوانيا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: منتخب مصر بين المرشحين لمواجهة البرازيل في توقف نوفمبر 9 دقيقة | منتخب مصر
الرياضية: أهلي جدة يدرس عرض الشباب لضم مدافعه 50 دقيقة | ميركاتو
نبيه: الفوز على الشرطة العراقي يؤكد زيادة الانسجام بين لاعبي منتخب الشباب.. ومواجهة ضد بيراميدز 50 دقيقة | منتخب مصر
الرياضية: الشباب في مفاوضات لضم لاعب برشلونة بصفقة انتقال حر ساعة | ميركاتو
تنس - سابالينكا تحصد لقب بطولة أمريكا المفتوحة ساعة | رياضة نسائية
لاوتارو: صلاح وحكيمي وديمبيلي الأقرب للكرة الذهبية ساعة | الدوري الإنجليزي
كانسيلو: الدوري السعودي ليس سهلا وستدرك ذلك عندما تلعب هناك ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026
/articles/512931/الرياضية-الشباب-في-مفاوضات-لضم-لاعب-برشلونة-بصفقة-انتقال-حر