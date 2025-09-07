الرياضية: الشباب في مفاوضات لضم لاعب برشلونة بصفقة انتقال حر

يواصل نادي الشباب سعيه في تدعيم خط الوسط هذا الصيف بمفاوضات مع أوريول روميلو لاعب برشلونة.

أوريول روميو النادي : لاعب حر الشباب

ولا يزال سوق الانتقالات الصيفية في السعودية جاري حتى يوم 10 سبتمبر الجاري.

وكشفت صحيفة الرياضية عن دخول الشباب في مفاوضات رسمية لضم روميو بعد فسخ تعاقده مع برشلونة.

وبدأ الشباب مفاوضاته مع اللاعب بعد علم النادي بقرب فسخ تعاقده مع برشلونة ليصبح لاعبا حرا.

وكان برشلونة قد وجه الشكر إلى روميو الجمعة الماضي والذي انضم قادما من جيرونا في صيف 2023.

وسبق وأن لعب روميو لأندية تشيلسي وفالنسيا وساوثامبتون.

وخسر الشباب أمام الخليج في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستضيف الشباب فريق الحزم ضمن منافسات الجولة الثانية والمقرر لها يوم 12 سبتمبر الجاري.

وكان قد ارتبط اسم الشباب أيضا بتدعيم صفوفه بضم السنغالي باتي سيس لاعب وسط رايو فايكانو الإسباني.

وكشف موقع فوت ميركاتو عن دخول الشباب السعودي في مفاوضات متقدمة مع باتي سيس.

ويرتبط باتي سيس بتعاقد مع رايو فايكانو حتى 2026، ويمتلك شرط جزائي 10 ملايين يورو.

ولعب سيس الموسم الماضي 35 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.