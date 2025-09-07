تنس - سابالينكا تحصد لقب بطولة أمريكا المفتوحة

حصدت البيلاروسية أرينا سابالينكا لقب فردي السيدات ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتغلبت سابالينكا على الأمريكية أماندا أنسيموفا بمجموعتين دون مقابل، 6-3 و7-6.

وبذلك حققت المصنفة الأولى عالميا اللقب الثاني على التوالي في بطولة أمريكا المفتوحة.

اللقب هو الرابع بشكل عام لسابالينكا في البطولات الكبرى "الجراند سلام".

يذكر أن سابالينكا لعبت ثالث نهائي في الجراند سلام هذا الموسم، بعدما خسرت امام الأميركية ماديسون كيز في بطولة استراليا المفتوحة، وامام الاميركية كوكو جوف في رولان جاروس.

ولو لم تفز سابالينكا بلقب أمريكا المفتوحة لكانت أول لاعبة تخسر 3 نهائيات بطولات كبرى في موسم واحد، منذ 2006 حين خسرت البلجيكية جاستن هينان 3 نهائيات.

في المقابل، ضرب الإيطالي يانيك سينر موعدا جديدا مع الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2025.

وسيكون ذلك ثالث نهائي يجمعهما في 2025 بعد نهائي بطولتي رولان جاروس وويمبلدون.

ولأول مرة في تاريخ اللعبة يلتقي نفس اللاعبان في نفس الموسم في 3 نهائيات مختلفة للبطولات الكبرى للتنس.