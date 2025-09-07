تقرير: لامين يامال يقترب من المشاركة أمام تركيا

تعافى لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا بشكل جيد من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بلغاريا.

لامين يامال النادي : برشلونة إسبانيا

وكان لامين يامال قد شعر بآلام في الظهر عقب مواجهة منتخب إسبانيا لنظيره بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب إسبانيا على بلغاريا بثلاثة أهداف دون مقابل في بداية طريقه بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لامين يامال يقترب بشكل كبير من المشاركة أمام تركيا بصورة طبيعية.

ويلعب منتخب إسبانيا أمام تركيا مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

وأشار التقرير إلى أن لامين يامال قد شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية مع منتخب إسبانيا.

ويتعافى لامين يامال بشكل جيد من آلام الظهر ويقترب من المشاركة أمام تركيا.

وقرر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا خروج لامين يامال في الدقيقة 79 ودخل خيسوس رودريجيز بدلا منه.

وصنع لامين يامال الهدف الثالث لمنتخب إسبانيا والذي سجله ميكيل ميرينو.