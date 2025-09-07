فوت ميركاتو: الشباب السعودي يقترب من ضم لاعب رايو فايكانو

اقترب نادي الشباب السعودي من تدعيم صفوفه بضم السنغالي باتي سيس لاعب وسط رايو فايكانو الإسباني.

ولا يزال سوق الانتقالات الصيفية في السعودية جاري حتى يوم 10 سبتمبر الجاري.

وكشف موقع فوت ميركاتو عن دخول الشباب السعودي في مفاوضات متقدمة مع باتي سيس.

ويرتبط باتي سيس بتعاقد مع رايو فايكانو حتى 2026، ويمتلك شرط جزائي 10 ملايين يورو.

ولعب سيس الموسم الماضي 35 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وخسر الشباب أمام الخليج في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستضيف الشباب فريق الحزم ضمن منافسات الجولة الثانية والمقرر لها يوم 12 سبتمبر الجاري.

وجمع رايو فايكانو 4 نقاط عقب مرور ثلاث جولات من الدوري الإسباني.

وخاض سيس الثلاث مباريات مع فريقه بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان آخرها ضد برشلونة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

كما شارك سيس في انتصار السنغال على السودان بهدفين دون مقابل.