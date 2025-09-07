عودة سالم الدوسري للمشاركة في تدريبات منتخب السعودية

عاد سالم الدوسري للمشاركة في تدريبات منتخب السعودية من جديد بعد التعافيد من الإصابة.

سالم الدوسري النادي : الهلال السعودية

وكان سالم الدوسري قد غاب عن مواجهة السعودية الودية أمام مقدونيا الشمالية والتي أقيمت بالعاصمة التشيكية براج.

وتغلب منتخب السعودية على مقدونيا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن مشاركة الثنائي سالم الدوسري وزياد الجهني في التدريبات الجماعية للأخضر.

بينما واصل الثنائي نوافق العقيدي وناصر الدوسري تدريباته التأهيلية برفقة الجهاز الطبي.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة التشيك مساء غدا الإثنين في مباراة ودية جديدة.

وكان سالم الدوسري قد تعرض لإصابة أسفل الظهر قبل مواجهة مقدونيا الشمالية.

ويقود الفرنسي هيرفي رينار منتخب السعودية في ولايته الثانية، نحو تأهل مونديالي جديد.

وكان رينار قد قاد السعودية في كأس العالم 2022 في قطر، ثم خلفه الإيطالي روبرتو مانشيني.

وعقب إقالة مانشيني لسوء النتائج عاد رينار من جديد إلى المملكة.

فيما يستعد الأخضر لمواجهة إندونيسيا والعراق في توقف أكتوبر الدولي، في المرحلة الرابعة لتصفيات كأس العالم.

متصدر هذه المجموعة الثلاثية سيتأهل مباشرة للمونديال، بينما يتأهل الوصيف إلى الملحق.

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.