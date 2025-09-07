مواعيد مباريات الأحد 7 سبتمبر 2025.. جولة جديدة من تصفيات أوروبا لكأس العالم

تنطلق اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 جولة جديدة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2025.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

يحل منتخب هولندا ضيفا على ليتوانيا في تمام السابعة مساء.

بينما تستضيف بلجيكا منتخب كازاخستان في العاشرة إلا ربع مساء، وفي نفس التوقيت تستيف بولندا منتخب فنلندا.

أما إسبانيا فتحل ضيفة على تركيا في العاشرة إلا ربع مساء، وفي نفس التوقيت تستضيف ألمانيا أيرلندا الشمالية.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

يحل منتخب جزر القمر ضيفا على إفريقيا الوسطى في انطلاق الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء.

ويسعى منتخب جزر القمر لتحقيق الفوز لدخول دائرة المتنافسين على بطاقة التأهل لكأس العالم.