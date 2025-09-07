باريس سان جيرمان يعلن طبيعة إصابة ديمبيلي ودوي ومدة غيابهما

أعلن نادي باريس سان جيرمان طبيعة إصابة عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

وكشف باريس سان جيرمان عن غياب عثمان ديمبيلي لمدة 6 أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وكذلك يغيب ديزيري دوي لمدة 4 أسابيع بعد إصابته في ربلة الساق.

وفاز منتخب فرنسا على منافسه أوكرانيا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان دوي قد لعب بدلا من عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة ولذلك تم استبداله بين الشوطين.

ولم يسلم دوي من الإصابة واستبدل في الدقيقة 81 بدلا من هوجو إيكيتيكي.

وسيلعب منتخب فرنسا في مباراته الثانية بفترة التوقف الدولي ضد أيسلندا يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر.

ويتأهل صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني في ملحق مؤهل لنهائيات البطولة.