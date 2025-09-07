وكيل أسد الحملاوي: الأهلي لم يفاوضنا بشكل رسمي

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 00:44

كتب : FilGoal

الفلسطيني أسد الحملاوي

حسم ياسين الطاهري وكيل أسد الحملاوي حقيقة مفاوضات الأهلي لضم المهاجم الفلسطيني.

وانضم الحملاوي إلى كرايوفا الروماني هذا الصيف قادما من سيليزيا فروتسواف البولندي.

وقال الطاهري وكيل أسد الحملاوي عبر إم بي سي مصر 2:"الأهلي لم يتوصل معنا بشكل رسمي لضم أسد الحملاوي. اللاعب تركيزه منصب على الظهور بشكل قوي مع ناديه الروماني".

أخبار متعلقة:
ارتبط اسمه بـ الأهلي.. أسد الحملاوي أول لاعب فلسطيني يسجل هاتريك في بطولة أوروبية ارتبط اسمه بـ الأهلي.. أسد الحملاوي ينتقل إلى الدوري الروماني تقرير: يخضع للكشف الطبي خلال ساعات.. أسد الحملاوي يقترب من كرايوفا الروماني "موقف عيد ومرعي والحملاوي".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع يوسف وريبيرو

وأضاف "الأهلي ناد كبير وعظيم ولكن الوقت الحالي ليس الأنسب للحديث عن أي أمور خارجية".

وأتم "كان هناك اهتمام وعروض كثيرة لضم أسد الحملاوي في وقت سابق، لكن اللاعب اختار الانتقال للدوري الروماني، وهنا لا أقصد الأهلي بشكل خاص ولكن الأمر يتعلق بالمشروع الذي أردناه".

وترددت أنباء عن رغبة الأهلي في ضم الحملاوي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

أسد الحملاوي هو مهاجم فلسطيني وُلد في السويد، ويبلغ من العمر 24 عاما (مواليد 27 أكتوبر 2000).

بدأ الحملاوي مسيرته بين ناشئي أنجيلهولمس السويدي، الذي صعده للفريق الأول في 2019.

وانتقل الفلسطيني حرا إلى هلسينبورجس في صيف 2020، ثم أعير إلى سودرا بعد عامين، ولمدة 6 أشهر.

وفي يناير 2023 انتقل اللاعب إلى فاربيرجس بولس، الذي رحل عنه بعد 6 أشهر عائدا إلى أنجيلهولمس في صفقة انتقال حر.

ولأول مرة في مارس 2024، انتقل الحملاوي خارج السويد، تحديدا إلى برايم بانكوك التايلندي في صفقة انتقال حر، وفي نوفمبر من العام ذاته، عاد إلى السويد عبر بوابة أوديفولد، الذي باعه إلى سلاسك في يناير 2025.

أسد الحملاوي مع يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام سراييفو البوسني في الدور التمهيدي المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وبات الحملاوي أول لاعب فلسطيني في التاريخ يسجل هاتريك في بطولة أوروبية.

الأهلي أسد الحملاوي
نرشح لكم
طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس الحضري: أعتذر عن أي سوء فهم بخصوص مقطعي مع أحمد حسن أفشة: الأجواء رائعة في منتخب مصر الثاني.. وينقصنا الانسجام خبر في الجول - بارون أوشينج يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين إبراهيم حسن: منتخب مصر يطلب ضم هيثم حسن.. واللاعب يرحب الهدف الدولي الأول منذ كأس العرب.. أفشة يسجل لمنتخب مصر في تونس
أخر الأخبار
مدرب نيجيريا: ننتظر التشخيص النهائي لـ أوسيمين 6 ساعة | الكرة الإفريقية
باريس سان جيرمان يعلن طبيعة إصابة ديمبيلي ودوي ومدة غيابهما 6 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل أسد الحملاوي: الأهلي لم يفاوضنا بشكل رسمي 6 ساعة | الكرة المصرية
طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس 6 ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هويلوند 7 ساعة | الكرة الأوروبية
الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا 7 ساعة | سعودي في الجول
مدرب كريمونيزي: فاردي جائع لتحقيق المزيد 7 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد كوفي: حسام وإبراهيم أصدقائي.. وصلاح ومرموش الأخطر في منتخب مصر 7 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026
/articles/512919/وكيل-أسد-الحملاوي-الأهلي-لم-يفاوضنا-بشكل-رسمي