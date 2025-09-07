وكيل أسد الحملاوي: الأهلي لم يفاوضنا بشكل رسمي

حسم ياسين الطاهري وكيل أسد الحملاوي حقيقة مفاوضات الأهلي لضم المهاجم الفلسطيني.

وانضم الحملاوي إلى كرايوفا الروماني هذا الصيف قادما من سيليزيا فروتسواف البولندي.

وقال الطاهري وكيل أسد الحملاوي عبر إم بي سي مصر 2:"الأهلي لم يتوصل معنا بشكل رسمي لضم أسد الحملاوي. اللاعب تركيزه منصب على الظهور بشكل قوي مع ناديه الروماني".

وأضاف "الأهلي ناد كبير وعظيم ولكن الوقت الحالي ليس الأنسب للحديث عن أي أمور خارجية".

وأتم "كان هناك اهتمام وعروض كثيرة لضم أسد الحملاوي في وقت سابق، لكن اللاعب اختار الانتقال للدوري الروماني، وهنا لا أقصد الأهلي بشكل خاص ولكن الأمر يتعلق بالمشروع الذي أردناه".

وترددت أنباء عن رغبة الأهلي في ضم الحملاوي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

أسد الحملاوي هو مهاجم فلسطيني وُلد في السويد، ويبلغ من العمر 24 عاما (مواليد 27 أكتوبر 2000).

بدأ الحملاوي مسيرته بين ناشئي أنجيلهولمس السويدي، الذي صعده للفريق الأول في 2019.

وانتقل الفلسطيني حرا إلى هلسينبورجس في صيف 2020، ثم أعير إلى سودرا بعد عامين، ولمدة 6 أشهر.

وفي يناير 2023 انتقل اللاعب إلى فاربيرجس بولس، الذي رحل عنه بعد 6 أشهر عائدا إلى أنجيلهولمس في صفقة انتقال حر.

ولأول مرة في مارس 2024، انتقل الحملاوي خارج السويد، تحديدا إلى برايم بانكوك التايلندي في صفقة انتقال حر، وفي نوفمبر من العام ذاته، عاد إلى السويد عبر بوابة أوديفولد، الذي باعه إلى سلاسك في يناير 2025.

أسد الحملاوي مع يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام سراييفو البوسني في الدور التمهيدي المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وبات الحملاوي أول لاعب فلسطيني في التاريخ يسجل هاتريك في بطولة أوروبية.