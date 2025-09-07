طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

حلمي طولان - مدرب منتخب مصر الثاني

أوضح حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني سبب عدم اللعب بجناحين أمام تونس.

وحقق منتخب مصر الثاني انتصاره الأول تحت قيادة حلمي طولان على حساب نظيره التونسي.

وفاز منتخب مصر الثاني على تونس بهدف دون رد في مباراة ودية تحضيرا لكأس العرب.

وقال طولان لقناة إم بي سي مصر 2: "الفريق التزم بشكل تام بما تدربنا عليه خاصة في الشوط الأول بالرغم من أننا تجمعنا قبل 5 أيام فقط، لكن بالتأكيد الالتزام فنيا ليس بنسبة 100%".

وأضاف "اللعب بدون جناحين؟ هناك العديد من طرق اللعب ليس بالشرط أن ألعب بجناحين، من الممكن الدفع بمهاجمين مع تقدم الظهيرين، والحمد لله سجلنا هدفا وأهدرنا انفرادين".

وتابع "منتخب تونس قوي جدا ولديه 3-4 لاعبين محترفين في فرنسا وأيضا يوجد من لعب في المنتخب الأول لتونس".

وأنهى حديثه قائلا: "أبارك للمنتخب الأول على الفوز ضد إثيوبيا وإن شاء الله ننتصر على بوركينا فاسو للتأهل إلى كأس العالم".

ويخوض المنتخبين مباراة ودية جديدة يوم الثلاثاء المقبل على استاد هيئة قناة السويس.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - أحمد سامي - محمود رزق - كريم حافظ.

الوسط: عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "أفشة" - أكرم توفيق

الهجوم: مروان حمدي.

