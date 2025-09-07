الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هويلوند

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند

وضع نادي نابولي شرطا جزائيا في عقد راسموس هويلوند.

راسموس هويلوند

النادي : مانشستر يونايتد

نابولي

وكان نابولي قد استعار هويلوند قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع أحقية الشراء.

وبحسب التقارير فإن أحقية الشراء في عقد اللاعب الدنماركي يصل إلى 50 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
قبل النادي نفسه.. رئيس نابولي يعلن ضم هويلوند بعد موسم ونصف على رحيله.. إلماس يعود إلى نابولي لاجازيتا ديلو سبورت: نابولي يُغري هويلوند براتب ضخم.. وشروط إتمام الصفقة نابولي يبدأ الدفاع عن لقبه بثنائية ماكتوميناي ودي بروين ضد ساسولو

وفي حال فعل نابولي بند أحقية الشراء فإن العقد سيشمل شرط جزائي قيمته 85 مليون يورو يمكن تفعيله في صيف 2027.

وانضم هويلوند إلى مانشستر يونايتد قادما من أتالانتا في صيف 2023.

المهاجم الدنماركي صاحب الـ22 عاما خاض الموسم الماضي 52 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 4.

وكان ميلان الإيطالي أحد المهتمين بضم هويلوند، إلا أن رغبة اللاعب الدنماركي في البقاء والمنافسة للحصول على فرصة حال دون إتمام انتقاله إلى الروسونيري.

راسموس هويلوند نابولي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
باريس سان جيرمان يعلن طبيعة إصابة ديمبيلي ودوي ومدة غيابهما مدرب كريمونيزي: فاردي جائع لتحقيق المزيد مسؤول روما السابق: الجمهور أراد قتلي بسبب دي روسي.. وأمر "رجل المطافي" لمورينيو لاوتارو: لم أقصد تصريحاتي ضد تشالهان أوجلو العلامة الكاملة.. إنجلترا تهزم أندورا بذكريات الهتاف لغريمه.. رونالدو يتخطى ميسي في فوز البرتغال على أرمينيا تقرير: أليجري يستمر في إشراك لياو كمهاجم لويس دياز: انضممت للنادي المناسب.. وسأواصل العمل بجد
أخر الأخبار
مدرب نيجيريا: ننتظر التشخيص النهائي لـ أوسيمين 2 ساعة | الكرة الإفريقية
باريس سان جيرمان يعلن طبيعة إصابة ديمبيلي ودوي ومدة غيابهما 3 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل أسد الحملاوي: الأهلي لم يفاوضنا بشكل رسمي 3 ساعة | الكرة المصرية
طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس 3 ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هويلوند 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا 3 ساعة | سعودي في الجول
مدرب كريمونيزي: فاردي جائع لتحقيق المزيد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد كوفي: حسام وإبراهيم أصدقائي.. وصلاح ومرموش الأخطر في منتخب مصر 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026
/articles/512917/الكشف-عن-قيمة-الشرط-الجزائي-في-عقد-هويلوند