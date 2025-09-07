الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هويلوند
وضع نادي نابولي شرطا جزائيا في عقد راسموس هويلوند.
وكان نابولي قد استعار هويلوند قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع أحقية الشراء.
وبحسب التقارير فإن أحقية الشراء في عقد اللاعب الدنماركي يصل إلى 50 مليون يورو.
وفي حال فعل نابولي بند أحقية الشراء فإن العقد سيشمل شرط جزائي قيمته 85 مليون يورو يمكن تفعيله في صيف 2027.
وانضم هويلوند إلى مانشستر يونايتد قادما من أتالانتا في صيف 2023.
المهاجم الدنماركي صاحب الـ22 عاما خاض الموسم الماضي 52 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 4.
وكان ميلان الإيطالي أحد المهتمين بضم هويلوند، إلا أن رغبة اللاعب الدنماركي في البقاء والمنافسة للحصول على فرصة حال دون إتمام انتقاله إلى الروسونيري.
