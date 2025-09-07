الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

فالنتين أتانجا - أهلي جدة

أتم نادي أهلي جدة السعودي إجراءات التعاقد مع الفرنسي الواعد فالنتين أتانجا قادما من استاد ريمس.

ويمتد باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى يوم 10 سبتمبر.

وأعلن أهلي جدة تعاقده بشكل رسمي مع أتانجا صاحب الـ21 عاما.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن أهلي جدة دفع 25 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الفرنسي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن أهلي جدة تفوق على تشيلسي الذي كان اتانجا محط أنظاره خلال الفترة الماضية.

وبات أتانجا الفرنسي الثالث الذي يرتدي قميص أهلي جدة بعد الثاني آلان سانت ماكسيمان وإنزو ميلو.

ماكسيمان انتقل هذا الصيف إلى كلوب أمريكا المكسيكي.

فيما يخوض إنزو ميلو موسمه الأول قادما من شتوجارت الألماني.

فالنتين أتانجا
