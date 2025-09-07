الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا

أتم نادي أهلي جدة السعودي إجراءات التعاقد مع الفرنسي الواعد فالنتين أتانجا قادما من استاد ريمس.

ويمتد باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى يوم 10 سبتمبر.

وأعلن أهلي جدة تعاقده بشكل رسمي مع أتانجا صاحب الـ21 عاما.

من ضواحي باريس إلى جدة العروس فالنتين أتانجانا أهلاوي ✍️💚#أتانجانا_أهلاوي pic.twitter.com/I0kvBSbF6f — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 6, 2025

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن أهلي جدة دفع 25 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الفرنسي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن أهلي جدة تفوق على تشيلسي الذي كان اتانجا محط أنظاره خلال الفترة الماضية.

وبات أتانجا الفرنسي الثالث الذي يرتدي قميص أهلي جدة بعد الثاني آلان سانت ماكسيمان وإنزو ميلو.

ماكسيمان انتقل هذا الصيف إلى كلوب أمريكا المكسيكي.

فيما يخوض إنزو ميلو موسمه الأول قادما من شتوجارت الألماني.