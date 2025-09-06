مدرب كريمونيزي: فاردي جائع لتحقيق المزيد

وصف دافيدي نيكولا المدير الفني لكريمونيزي لاعبه الجديد جيمي فاردي بالجائع لتحقيق المزيد كلاعب.

وقال المدرب الإيطالي عبر صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "بدأنا نشرح لجيمي فاردي ما الذي نريد أن نبنيه عندما أدركنا أن التعاقد معه قابل للتنفيذ".

وأتم "كان من المهم للغاية أن نشعر بذلك النوع من الاستجابة وأن يتم اختيارنا، فاردي جائع لتحقيق المزيد كلاعب".

وكان كريمونيزي قد تعاقد مع المهاجم الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

ويمتد عقد فاردي مع كريمونيزي لمدة موسم مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

ورحل فاردي عن ليستر سيتي بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، وهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية في وقت سابق أن فاردي كان قد أتم اتفاقه مع جنوى لكن باتريك فييرا المدير الفني رفض فكرة ضم اللاعب.

ويُعد فاردي أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لليستر الذين توجوا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2015.

وخاض فاردي 36 مباراة بقميص ليستر في الموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 4 آخرين.

وكان فاردي - 38 عاما - قد انضم إلى ليستر سيتي عام 2012 قادما من فيتوود تاون.

وبات فاردي الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي برصيد 143 هدفا، ويعتبر رابع أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري مع فريق واحد خلف هاري كين وسيرجيو أجويرو وتيري هنري.

وبشكل عام سجل فاردي 198 هدفا في 498 مباراة مع ليستر سيتي في جميع المسابقات.

وساهم فاردي في تتويج ليستر بلقب الدوري الإنجليزي في المرة الوحيدة بتاريخه بموسم 2015- 2016 وسجل حينها 24 هدفا.

كما توج مع ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2021 بعد الفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل.