محمد كوفي: حسام وإبراهيم أصدقائي.. وصلاح ومرموش الأخطر في منتخب مصر

شدد محمد كوفي مدير منتخب بوركينا فاسو على أن مباراة مصر ستكون مهمة للفريقين، وذلك في تصفيات كأس العالم.

وأجرى محمد كوفي حوارا مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحدث خلاله عن مواجهة مصر والتوأم حسن، وأيضا محمد صلاح وعمر مرموش.

يستكمل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بمواجهة بوركينا فاسو.

ويلعب منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

يأتي ذلك بعد الفوز على إثيوبيا 2-0 في القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل.

بينما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

وإليكم حوار كوفي بالكامل:

وقال كوفي: "المباراة القادمة بين بوركينا فاسو ومصر ستكون عالية المستوى ولن تكون سهلة على الطرفين، لأن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى، ومنتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني".

وأضاف "منتخبنا جاهز بكل قوة لمواجهة مصر ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية، ونحن نستعد جيدًا من الناحية الذهنية لهذه المباراة وكذلك مصر، فلا مجال للخطأ لكلا المنتخبين".

وأكمل "جميع لاعبي منتخب مصر على أعلى مستوى، لكن الأخطر الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" نجم النادي الأهلي والأهم أني أعرف الصديقين الحبيبين حسام وإبراهيم حسن جيدًا ولا توجد مباريات سهلة بالنسبة لهما؛ كل مباراة هي نهائي؛ وهذه هي روح الفوز".

وواصل "حسام حسن كان لاعبًا رائعًا، وأصبح الآن مدربًا رائعًا، وأنا معجب به وأحب شخصيته وحماسه وأعتقد أن المواجهة التكتيكية على أرضية الملعب بين حسام حسن وبراما تراوري ستكون قوية للغاية، والفريق الذي سينفذ لاعبيه تعليمات مدربه خلال اللقاء سيكون الانتصار حليفه والنقاط الثلاث من نصيبه".

وأشار "بالطبع، مصر وسيراليون يحتلان المركزين الأول والثالث بجدول الترتيب لكن المنافسة الآن باتت مقصورة بيننا وبين "الفراعنة" من أجل الصعود لنهائيات كأس العالم المقبلة في كندا وأمريكا والمكسيك عن هذه المجموعة، وهذا يعطي مواجهة الثلاثاء مزيداً من القوة والندية".

وأتم تصريحاته "أدين بالفضل بكل مسيرتي الاحترافية لمصر، فهي التي جعلتني فخورًا بنفسي ’ لن أتوقف عن شكر المصريين وحب هذا البلد الجميل (أم الدنيا) ’ لديّ ذكريات جميلة كثيرة في مصر، لعبتُ مع بتروجت، المصري، سموحة، البنك الأهلي والزمالك، لكنني أتذكر بشكل خاص فترة لعبي مع الزمالك خلال موسم 2014- 2015، عندما كنتُ بطلاً مصرياً وفزتُ بكأس مصر بكل قلبي، الزمالك، ولدي ذكريات رائعة مع أصدقائي المصريين".