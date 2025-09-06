مسؤول روما السابق: الجمهور أراد قتلي بسبب دي روسي.. وأمر "رجل المطافي" لمورينيو

شدد جويدو فيجا الرئيس التنفيذي السابق لروما أن جماهير النادي أرادت قتله بسبب دانييلي دي روسي، وشبه العمل مع جوزيه مورينيو برجل المطافي في كاليفورنيا.

وقال فيجا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "كان هناك 7000 شخص تحت مكتبي يريدون قتلي بسبب القرار، كنت تحت حماية الشرطة لمدة أربعة أشهر، سأدعك تتخيل نوعية الاستقبال الذي حصلت عليه".

وأضاف "واصلت إدارة النادي بشفافية تامة، موضحا للجماهير أن أدوارنا مختلفة، الجميع يريد تحقيق النجاح، لكن وظيفتهم هي أن يكونوا مشجعين، ووظيفتي أن أكون الرئيس التنفيذي".

وواصل: "جوزيه مورينيو في الغرف المغلقة شخص مضحك جدا، أن تكون الرئيس التنفيذي له هو تحد كبير، لكنه لم يدم طويلا".

وتابع "تلقينا في مباراة رفقة مورينيو في بداياته 4 بطاقات حمراء وكان ترحيبا لطيفا بأسلوبه".

وأوضح "ربما علاقتي جيدة بمورينيو لأنني لم أعمل معه لفترة طويلة، جلبته لروما وما زال نتواصل معا".

وأكمل "العمل كرئيس تنفيذي مع مدرب دائم الصدام مع الحكام ومنافسيه في الدوري يشبه أن تكون رجل إطفاء في كاليفورنيا، لكن مورينيو ذكي جدا وماهر في عمله، لدي الكثير لأقوله، لكن لا يمكنني حفاظا على علاقتي معه".

وكشف "مورينيو قال لي عندما قررت الرحيل إن هناك رجلين فقط في هذا النادي والآن أحدهما سيرحل، قلت له الأمر جيد له".

وأنهى حديثه قائلا: "بعد أسبوعين من تعييني قررت تأكيد القرار الذي كان قد اتخذ بالفعل من قبل المالكين، بعدم تجديد عقد دانييلي دي روسي".

ورحل دانييلي دي روسي أسطورة روما إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني قبل اعتزاله كرة القدم.

أما مورينيو فحصل على بطولة دوري المؤتمر الأوروبي رفقة الجيالوروسي ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي وخسر من إشبيلية وتمت إقالته في الموسم قبل الماضي.

وتولى البرتغالي تدريب فنربخشة التركي قبل أن تتم إقالته منذ فترة قصيرة.