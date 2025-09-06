خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع الإسباني فورمينتو لقيادة فريق السلة

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 23:24

كتب : إبراهيم رمضان

أليكس فورمينتو - الزمالك - كرة سلة

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع المدرب الإسباني أليكس فورمينتو لقيادة فريق كرة السلة.

واعتذر عصام عبد الحميد عن عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتم اتفاقه مع أليكس فورمينتو لقيادة فريق السلة.

المدرب الإسباني أليكس فورمينتو سيصل خلال ساعات لإتمام التعاقد.

أليكس فورمينتو بدأ مسيرته التدريبية مع نادي جيرونا الإسباني كما تولى منصب المدير الرياضي.

وانتقل أليكس فورمينتو في مارس 2022 للتدريب بالمكسيك من بوابة نادي أستروس دي خاليسكو.

وقاد فورمينتو أستروس دي خاليسكو للفوز على رايوس دي إيرموسيو والتتويج بلقب CIBACOPA.

وعاد فورمينتو لجيرونا وعمل كمساعد أول للمدرب سلفا كامبس في صيف 2023 قبل رحيله هذا الصيف.

ولم يتوج الزمالك بأي لقب خلال الموسم الماضي مع سيجورا مدربه السابق.

ويعود اللقب الأخير لكرة السلة بالزمالك هو التتويج بالدوري في موسم 2020/2021.

وأنهى الزمالك الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث على حساب المصرية للاتصالات.

وكان الزمالك قد خسر في سلسلة نصف النهائي من الأهلي.

