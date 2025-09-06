الحضري: أعتذر عن أي سوء فهم بخصوص مقطعي مع أحمد حسن

اعتذر عصام الحضري مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر الثاني عن أي سوء فهم حدث نتيجة مقطع الفيديو مع أحمد حسن.

وقال الحضري أبارك لمنتخب مصر الأول وإن شاء الله نحتفل بوصولنا لكأس العالم في المباراة المقبلة.

وحقق منتخب مصر الثاني انتصاره الأول تحت قيادة حلمي طولان على حساب نظيره التونسي.

وقال الحضري عبر أون سبورت 1: "نحن جميعا منظومة واحدة ونعمل للمنتخب الأول، هناك سوء فهم حدث في مقطع فيديو مع أحمد حسن، حسام حسن كان عميدا للاعبي العالم وكذلك حسام حسن، ربما يكون توقيت المقطع خطأ، لكن لم نقصد أي شيء ودائما ما نمزح جميعا".

وأضاف "إذا فهم أي شخص الأمر أو المقطع بشكل خاطئ فأعتذر".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى لحسام حسن التوفيق في مباراة بوركينا فاسو وإن شاء الله نصل إلى كأس العالم 2026".

وفاز منتخب مصر الثاني على تونس بهدف دون رد في مباراة ودية تحضيرا لكأس العرب.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.