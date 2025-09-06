الحضري: أعتذر عن أي سوء فهم بخصوص مقطعي مع أحمد حسن

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 23:02

كتب : FilGoal

عصام الحضري

اعتذر عصام الحضري مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر الثاني عن أي سوء فهم حدث نتيجة مقطع الفيديو مع أحمد حسن.

وقال الحضري أبارك لمنتخب مصر الأول وإن شاء الله نحتفل بوصولنا لكأس العالم في المباراة المقبلة.

وحقق منتخب مصر الثاني انتصاره الأول تحت قيادة حلمي طولان على حساب نظيره التونسي.

أخبار متعلقة:
أفشة: الأجواء رائعة في منتخب مصر الثاني.. وينقصنا الانسجام الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة إبراهيم حسن: منتخب مصر يطلب ضم هيثم حسن.. واللاعب يرحب الهدف الدولي الأول منذ كأس العرب.. أفشة يسجل لمنتخب مصر في تونس

وقال الحضري عبر أون سبورت 1: "نحن جميعا منظومة واحدة ونعمل للمنتخب الأول، هناك سوء فهم حدث في مقطع فيديو مع أحمد حسن، حسام حسن كان عميدا للاعبي العالم وكذلك حسام حسن، ربما يكون توقيت المقطع خطأ، لكن لم نقصد أي شيء ودائما ما نمزح جميعا".

وأضاف "إذا فهم أي شخص الأمر أو المقطع بشكل خاطئ فأعتذر".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى لحسام حسن التوفيق في مباراة بوركينا فاسو وإن شاء الله نصل إلى كأس العالم 2026".

وفاز منتخب مصر الثاني على تونس بهدف دون رد في مباراة ودية تحضيرا لكأس العرب.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

عصام الحضري منتخب مصر الثاني أحمد حسن حسام حسن
نرشح لكم
وكيل أسد الحملاوي: الأهلي لم يفاوضنا بشكل رسمي طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس أفشة: الأجواء رائعة في منتخب مصر الثاني.. وينقصنا الانسجام خبر في الجول - بارون أوشينج يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين إبراهيم حسن: منتخب مصر يطلب ضم هيثم حسن.. واللاعب يرحب الهدف الدولي الأول منذ كأس العرب.. أفشة يسجل لمنتخب مصر في تونس
أخر الأخبار
مدرب نيجيريا: ننتظر التشخيص النهائي لـ أوسيمين 4 ساعة | الكرة الإفريقية
باريس سان جيرمان يعلن طبيعة إصابة ديمبيلي ودوي ومدة غيابهما 4 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل أسد الحملاوي: الأهلي لم يفاوضنا بشكل رسمي 5 ساعة | الكرة المصرية
طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس 5 ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هويلوند 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا 5 ساعة | سعودي في الجول
مدرب كريمونيزي: فاردي جائع لتحقيق المزيد 6 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد كوفي: حسام وإبراهيم أصدقائي.. وصلاح ومرموش الأخطر في منتخب مصر 6 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026
/articles/512911/الحضري-أعتذر-عن-أي-سوء-فهم-بخصوص-مقطعي-مع-أحمد-حسن