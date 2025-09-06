أفشة: الأجواء رائعة في منتخب مصر الثاني.. وينقصنا الانسجام

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 23:00

كتب : FilGoal

أفشة - منتخب مصر الثاني ضد تونس

يرى محمد مجدي "أفشة" لاعب منتخب مصر الثاني أن الأجواء رائعة في معسكر الفراعنة، وذلك بعد الفوز على تونس وديا.

وقال أفشة عبر قناة أون سبورت: "منتخب مصر الثاني يتجمع لأول مرة ولا يزال يحتاج للانسجام بين اللاعبين، لكن الأجواء مميزة والجهاز الفني يوفر لنا كل شيء وهناك روح رائعة بين الجميع ونشعر بالمسؤولية الكبيرة".

وأضاف "نلعب باسم مصر ونريد أن نحقق الأفضل، وبطولة العرب مهمة وشاركت فيها قبل ذلك وهدفنا هو الفوز باللقب".

وأكمل "جمهور الإسماعيلية يحب الكرة وهو برازيل مصر ومن الطبيعي أن يشجع كل لاعبي منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "هدفي في تونس بفضل كل اللاعبين وأيضا تمريرة الونش الرائعة إلى مروان حمدي الذي مرر لي الكرة ووضعني في مواجهة المرمى".

وحقق منتخب مصر الثاني انتصاره الأول تحت قيادة حلمي طولان على حساب نظيره التونسي.

وفاز منتخب مصر الثاني على تونس بهدف دون رد في مباراة ودية تحضيرا لكأس العرب.

وسجل أفشة هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

ويخوض المنتخبين مباراة ودية جديدة يوم الثلاثاء المقبل على استاد هيئة قناة السويس.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر.

