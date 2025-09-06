لاوتارو: لم أقصد تصريحاتي ضد تشالهان أوجلو

أوضح لاوتارو مارتينيز قائد إنتر أنه لم يقصد تصريحاته ضد هاكان تشالهان أوجلو زميله في الفريق.

وقال مارتينيز لمجلة فرانس فوتبول: "سيموني إنزاجي لم يخبرنا أبدا عن العرض الذي يملكه من الهلال أو أنه سيرحل قبل مباراة باريس سان جيرمان، لذلك كنا بعيدين عن الشائعات ومركزين على اللقاء".

وأضاف "الندم على تصريحات ضد تشالهان أوجلو؟ ما حدث هو سوء فهم، لم تعجبني بعض الأمور، كانت تصريحات من يريد البقاء فليبق ومن لا يرغب فليرحل عامة ولم أقصده تحديدا".

وأنهى حديثه قائلا: "كقائد هذا ما خطر على بالي حينها، ناقشنا الأمر معه ومع المدرب والإدارة وكل شيء على ما يرام".

ورحل إنزاجي عن تدريب إنتر بعد مباراة باريس سان جيرمان لتدريب الهلال السعودي.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر في نهائي 2025.

وكان إنتر قد خسر نهائي 2023 أمام مانشستر سيتي الذي توج باللقب لأول مرة في تاريخه أيضا.

يذكر أن إنتر أقصى بايرن ميونيخ ثم برشلونة من ربع ونصف نهائي البطولة في النسخة الماضية.