الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

أفشة - منتخب مصر الثاني ضد تونس

حقق منتخب مصر الثاني انتصاره الأول تحت قيادة حلمي طولان على حساب نظيره التونسي.

وفاز منتخب مصر الثاني على تونس بهدف دون رد في مباراة ودية تحضيرا لكأس العرب.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
ثلاثي مصاب.. في الجول يكشف أسباب غيابات منتخب مصر الثاني أمام تونس استدعاء لاعب سيراميكا بمنتخب مصر الثاني بسبب إصابة كريم فؤاد بصفوف مكتملة.. منتخب مصر الثاني يواصل التحضير لـ تونس

ويخوض المنتخبين مباراة ودية جديدة يوم الثلاثاء المقبل على استاد هيئة قناة السويس.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط هجومي على مرمى نظيره التونسي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكر.

وأرسل كريم حافظ عرضية خطيرة من الجهة اليسرى أبعدها دفاع المنتخب التونسي.

ورد محمد دراجر مدافع تونس بعرضية من الجهة اليمنى مرت أمام أشرف الجبري مهاجم نسور قرطاج بغرابة.

ونفذ أفشة ضربة حرة مباشرة مرت بجوار مرمى منتخب تونس بقليل.

ومرر مروان حمدي تمريرة متقنة في اتجاه أفشة المواجه للمرمى سددها بقوة لتسكن الشباك في الدقيقة 32.

وأهدر مروان حمدي فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى لكنه وضعها في جسد الحارس.

وأنقذ أحمد الشناوي حارس منتخب مصر فرصة محققة للتعادل بعد ضربة رأسية خطيرة من غيلان الشعلالي.

وأهدر أشرف الجبري مهاجم منتخب تونس فرصة جديدة وسدد أعلى مرمى الشناوي.

منتخب مصر الثاني منتخب تونس الثان كأس العرب
نرشح لكم
طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس الحضري: أعتذر عن أي سوء فهم بخصوص مقطعي مع أحمد حسن أفشة: الأجواء رائعة في منتخب مصر الثاني.. وينقصنا الانسجام خبر في الجول - بارون أوشينج يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين إبراهيم حسن: منتخب مصر يطلب ضم هيثم حسن.. واللاعب يرحب الهدف الدولي الأول منذ كأس العرب.. أفشة يسجل لمنتخب مصر في تونس ثلاثي مصاب.. في الجول يكشف أسباب غيابات منتخب مصر الثاني أمام تونس
أخر الأخبار
طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس 23 ثاتيه | الكرة المصرية
الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هويلوند 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا 24 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب كريمونيزي: فاردي جائع لتحقيق المزيد 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد كوفي: حسام وإبراهيم أصدقائي.. وصلاح ومرموش الأخطر في منتخب مصر 57 دقيقة | منتخب مصر
مسؤول روما السابق: الجمهور أراد قتلي بسبب دي روسي.. وأمر "رجل المطافي" لمورينيو ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع الإسباني فورمينتو لقيادة فريق السلة ساعة | كرة سلة
الحضري: أعتذر عن أي سوء فهم بخصوص مقطعي مع أحمد حسن ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026
/articles/512907/الأولى-تحت-قيادة-طولان-منتخب-مصر-الثاني-يفوز-على-تونس-بصاروخية-أفشة