الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة

حقق منتخب مصر الثاني انتصاره الأول تحت قيادة حلمي طولان على حساب نظيره التونسي.

وفاز منتخب مصر الثاني على تونس بهدف دون رد في مباراة ودية تحضيرا لكأس العرب.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

ويخوض المنتخبين مباراة ودية جديدة يوم الثلاثاء المقبل على استاد هيئة قناة السويس.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط هجومي على مرمى نظيره التونسي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكر.

وأرسل كريم حافظ عرضية خطيرة من الجهة اليسرى أبعدها دفاع المنتخب التونسي.

ورد محمد دراجر مدافع تونس بعرضية من الجهة اليمنى مرت أمام أشرف الجبري مهاجم نسور قرطاج بغرابة.

ونفذ أفشة ضربة حرة مباشرة مرت بجوار مرمى منتخب تونس بقليل.

ومرر مروان حمدي تمريرة متقنة في اتجاه أفشة المواجه للمرمى سددها بقوة لتسكن الشباك في الدقيقة 32.

video:1

وأهدر مروان حمدي فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى لكنه وضعها في جسد الحارس.

وأنقذ أحمد الشناوي حارس منتخب مصر فرصة محققة للتعادل بعد ضربة رأسية خطيرة من غيلان الشعلالي.

وأهدر أشرف الجبري مهاجم منتخب تونس فرصة جديدة وسدد أعلى مرمى الشناوي.