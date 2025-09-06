الاستقلال الإيراني يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق

سيخوض المغربي منير الحدادي تجربة جديدة لأول مرة خارج الدوري الإسباني.

منير الحدادي النادي : ليجانيس المغرب

وخاض الحدادي آخر تجاربه رفقة ليجانيس الإسباني.

وأعلن استقلال طهران تعاقد بشكل رسمي مع الحدادي في صفقة انتقال حر.

وسبق للحدادي اللعب في صفوف برشلونة وفالنسيا وإشبيلية.

كما ارتدى الحدادي قمصان خيتافي ولاس بالماس وليجانس.

الحدادي (30 عاما) مولود في مدريد لأبوين مغربيين، ومثّل منتخب شباب إسبانيا في 3 مباريات بعد إتمامه 21 عاما.

كما لعب الحدادي 10 دقائق شهيرة أمام مقدونيا بقميص منتخب إسبانيا الأول يوم 8 سبتمبر 2014 ضمن تصفيات يورو 2016.

لكنه طلب تغيير جنسيته الرياضية إلى المغربية، وحصل عليها بعد تعقيدات كثيرة.

ولعب أول مباراة دولية بقميص المغرب في مارس 2021.