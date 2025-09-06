مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق على استاد الكلية الحربية.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مباراة ودية ضد منافسه النجوم الأحد المقبل.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران، استعدادا للمباريات المقبلة.

وطالب فيريرا من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد واستغلال فترة التوقف بالشكل الأنسب، لعلاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الفترة السابقة.

وكان فيريرا قد عمل على تصحيح أخطاء اللاعبين التي حدثت في مباراة وادي دجلة الماضية خلال مران الجمعة.

وخفف الجهاز الفني الحمل البدني للاعبين في المران إذ خاض الفريق فقرة بدنية تحت قيادة راؤول لوبيز مدرب الأحمال بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وركز فيريرا وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجمل الخططية في التدريب، ثم أقيمت تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب علي في الفقرة الخططية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بالتساوي مع مودرن سبورت.

بينما يتصدر المصري الدوري برصيد 11 نقطة.

