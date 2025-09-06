إبراهيم حسن: منتخب مصر يطلب ضم هيثم حسن.. واللاعب يرحب

بدأ منتخب مصر اجراءات طلب ضم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني لصفوف الفراعنة.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر إن منتخب مصر تواصل مع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني لضمه لمعسكر الفراعنة المقبل في شهر أكتوبر.

وأن اللاعب رحب بالانضمام للفراعنة وسيبدأ إجراءات استخراج الأوراق المصرية اللازمة لإثبات جنسيته وضمه للمنتخب بشكل رسمي.

وينحدر اللاعب من أصول مصرية تونسية فرنسية، ويحق له تمثيل أحد المنتخبات الثلاثة.

ويلعب هيثم حسن في ريال أوفييدو الإسباني، ويمتلك اللاعب أكثر من جنسية ويحق له تمثيل أحد منتخبات مصر أو تونس.

وكان منتخب تونس كشف في وقت سابق عن تواصله مع هيثم حسن للعب بقميص نسور قرطاج لكنه أكد أنه يقترب من تمثيل مصر.

كما كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن التواصل مع هيثم حسن للعب مع مصر في كأس العرب، لكنه اعتذر لأحمد حسن مدير المنتخب وأكد له رغبته في اللعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

