الصفقة السابعة.. النصر يتعاقد مع هارون كمارا
السبت، 06 سبتمبر 2025 - 20:56
كتب : FilGoal
أتم نادي النصر السعودي صفقة التعاقد مع هارون كمارا مهاجم الشباب.
هارون كمارا
النادي : النصر
وتمتد فترة الانتقالات بالدوري السعودي حتى يوم 10 سبتمبر.
وأعلن نادي النصر اليوم السبت تعاقده بشكل رسمي مع كمارا قادما من الشباب.
وبات كمارا ثاني لاعب من فريق الشباب ينتقل إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد زميله نادر الشراري.
كما أصبح كمارا سابع صفقات نادي النصر هذا الصيف.
وضم النصر كل من: البرتغالي جواو فيليكس، الفرنسي كينجسلي كومان، الإسباني إينيجو مارتينيز، عبد الملك الجابر، سعد الناصر، والشراري.
وسبق لكمارا اللعب في اتحاد جدة والاتفاق والشباب قبل أن يرتدي قميص النصر.
