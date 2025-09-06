الصفقة السابعة.. النصر يتعاقد مع هارون كمارا

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 20:56

كتب : FilGoal

هارون كمارا - نادي النصر السعودي

أتم نادي النصر السعودي صفقة التعاقد مع هارون كمارا مهاجم الشباب.

وتمتد فترة الانتقالات بالدوري السعودي حتى يوم 10 سبتمبر.

وأعلن نادي النصر اليوم السبت تعاقده بشكل رسمي مع كمارا قادما من الشباب.

وبات كمارا ثاني لاعب من فريق الشباب ينتقل إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد زميله نادر الشراري.

كما أصبح كمارا سابع صفقات نادي النصر هذا الصيف.

وضم النصر كل من: البرتغالي جواو فيليكس، الفرنسي كينجسلي كومان، الإسباني إينيجو مارتينيز، عبد الملك الجابر، سعد الناصر، والشراري.

وسبق لكمارا اللعب في اتحاد جدة والاتفاق والشباب قبل أن يرتدي قميص النصر.

النصر السعودي الدوري السعودي
