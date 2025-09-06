تقرير: أليجري يستمر في إشراك لياو كمهاجم

يستمر ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان في الاعتماد على رافاييل لياو كمهاجم.

رافائيل لياو النادي : ميلان ميلان

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن أليجيري سيستمر في إشراك اللاعب البرتغالي كمهاجم صريح.

وكان أليجري قد أشرك لياو بالفعل في مركز المهاجم الصريح في بعض مباريات فترة التحضيرات للموسم الجديد.

وعانى اللاعب من إصابة أبعدته مباراتين في بطولة الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي الحالي.

وشارك لياو في مباراة باري في كأس إيطاليا وسجل هدفا بمركزه الجديد مع ميلان.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مباريات في مركز المهاجم من قبل مع ميلان وليل وسبورتنج لشبونة.

ولعب لياو 71 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 6 آخرين كمهاجم صريح.

ومن المقرر أن يواجه ميلان منافسه بولونيا يوم 14 سبتمبر المقبل.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط.