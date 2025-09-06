الهدف الدولي الأول منذ كأس العرب.. أفشة يسجل لمنتخب مصر في تونس

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

أفشة - منتخب مصر

سجل محمد مجدي "أفشة" هدف تقدم منتخب مصر الثاني في شباك تونس.

ويلعب منتخب مصر الثاني ضد تونس مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العرب في قطر.

وجاء هدف مصر في الدقيقة 32 عن طريق أفشة بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة وسدد الكرة في الشباك.

ويعد الهدف هو الأول للاعب الأهلي بقميص منتخب مصر منذ عام 2021، بالتحديد من هدفه في شباك لبنان في كأس العرب في قطر.

بالتحديد منذ 3 سنوات و9 شهور و5 أيام "1375 يوما".

كما يعد الهدف هو السادس لـ أفشة بقميص منتخب مصر.

وسبق وسجل أفشة في شباك توجو وكينيا وأنجولا والجابون ولبنان بقميص مصر.

