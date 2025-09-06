الهدف الدولي الأول منذ كأس العرب.. أفشة يسجل لمنتخب مصر في تونس
السبت، 06 سبتمبر 2025 - 20:50
كتب : FilGoal
سجل محمد مجدي "أفشة" هدف تقدم منتخب مصر الثاني في شباك تونس.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
ويلعب منتخب مصر الثاني ضد تونس مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العرب في قطر.
وجاء هدف مصر في الدقيقة 32 عن طريق أفشة بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة وسدد الكرة في الشباك.
ويعد الهدف هو الأول للاعب الأهلي بقميص منتخب مصر منذ عام 2021، بالتحديد من هدفه في شباك لبنان في كأس العرب في قطر.
بالتحديد منذ 3 سنوات و9 شهور و5 أيام "1375 يوما".
كما يعد الهدف هو السادس لـ أفشة بقميص منتخب مصر.
وسبق وسجل أفشة في شباك توجو وكينيا وأنجولا والجابون ولبنان بقميص مصر.
video:1
نرشح لكم
الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة إبراهيم حسن: منتخب مصر يطلب ضم هيثم حسن.. واللاعب يرحب انتهت مباراة ودية - مصر (1)-(0) تونس.. انطلاقة جيدة ثلاثي مصاب.. في الجول يكشف أسباب غيابات منتخب مصر الثاني أمام تونس تشكيل منتخب تونس الثاني - الجبري يقود الهجوم أمام مصر.. والشعلالي أساسي تشكيل منتخب مصر الثاني - مروان حمدي يقود الهجوم أمام تونس.. وأفشة أساسي منتخب مصر يسافر إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة خالد صبحي: هدفنا التأهل إلى كأس العالم في مباراة بوركينا