أوسيمين يتعرض لإصابة في مباراة نيجيريا ضد رواندا

تعرض فيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا لإصابة ضد رواندا.

ويواجه منتخب نيجيريا منافسه رواندا في المباراة التي تقام حاليا في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعرض لاعب جالاتاسراي لإصابة في الدقيقة 35 مما أدت إلى خروجه ودخول سيريل ديسيرس.

والتوت قدم أوسيمين أثناء ركضه لذلك لم يتمكن من إكمال اللقاء.

وانضم أوسيمين إلى جالاتاسراي قادما من نابولي في فترة الانتقالات الصيفية.

ويحتل منتخب النسور الخضراء المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط.

وبحسب التقارير الصحفية فإن أوسيمين تلقى أكثر من عرض من قبل الهلال السعودي لكنه رفض الانضمام له متمسكا بالعودة إلى النادي التركي.

ووفقا للبيان الرسمي للنادي، فإن قيمة الانتقال 75 مليون يورو لنادي نابولي، إضافة إلى نسبة 10% من إعادة البيع.

كما يبلغ راتب أوسيمين الإجمالي 21 مليون يورو بواقع 15 مليون يورو كمبلغ ثابت، ومليون يورو مكافاة ولاء، و5 مليون يورو من حقوق الصور.

وتبلغ مدة العقد 4 سنوات، لينتهي في صيف 2029.

وأعلن نادي جالاتاسراي التركي أمس الأربعاء رسميا ضم أوسيمين .

وقضى النيجيري الموسم الماضي معارا في صفوف الفريق التركي ذاته.

وفي الصيف الجاري رفض أكثر من عرض ضخم للانتقال للهلال السعودي.

وساهم أوسيمين في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي، وأنهى الموسم وفي رصيده 37 هدفا بقميص الأسود كأفضل هداف أجنبي في موسم واحد بتاريخ النادي.

صاحب الـ 26 عاما شارك مع نابولي في 133 مباراة وسجل 76 هدفا وصنع 18 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

وبات النيجيري أول لاعب إفريقي يتوج بجائزة هداف الدوري الإيطالي عبر التاريخ في موسم 2022-23.

وكان النيجيري يمتلك شرطا جزائيا مع فريقه الإيطالي السابق بقيمة 75 مليون يورو.

وغاب فيكتور أوسيمين لاعب نابولي عن انطلاق معسكر فريقه للمرض استعدادا للموسم الجديد

وكان من المفترض أن ينتهي عقد أوسيمين في 2026 مع خيار التمديد لموسم إضافي من قبل النادي الإيطالي.