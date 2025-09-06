انتهت مباراة ودية - مصر (1)-(0) تونس.. انطلاقة جيدة

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني - عمرو السولية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الثاني ضد نظيره التونسي.

ويحل منتخب تونس ضيفا على نظيره المصري تحضيرا لخوض منافسات كأس العرب.

لمتابعة مباراة منتخب مصر الثاني الودية ضد نظيره التونسي دقيقة بدقيقة من هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق56 ضربة رأسية خطيرة من غيلان الشعلالي ينقذها أحمد الشناوي ويحولها لركلة ركنية

ــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق40 مروان حمدي يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى

ق32 أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بعد تسديدة صاروخية سكنت الشباك

ق16 عرضية من أفشة يمسك بها حارس مرمى منتخب تونس

ق10 عرضية خطيرة للمنتخب التونسي لم يستطع أشرف الجبري تحويلها للمرمى

انطلاق المباراة

منتخب مصر الثاني حلمي طولان منتخب تونس الثاني
