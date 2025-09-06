ثلاثي مصاب.. في الجول يكشف أسباب غيابات منتخب مصر الثاني أمام تونس

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 19:42

كتب : محمد عبد العظيم

ناصر منسي - الزمالك ضد فاركو

يفقد منتخب مصر الثاني مجموعة من اللاعبين خلال مواجهة نظيره التونسي وديا.

ويحل منتخب تونس الثاني ضيفا على نظيره المصري على استاد هيئة قناة السويس تحضيرا لكأس العرب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غيابات منتخب مصر أمام تونس جاءت للأسباب التالية:

علي لطفي - ناصر منسي - كريم فؤاد (إصابات)

عمر الساعي فضل الجهاز الفني منحه الراحة

عصام ثروت لأسباب فنية.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني تشكيل الفريق لمواجهة نظيره التونسي.

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - أحمد سامي - محمود رزق - كريم حافظ.

الوسط: عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "أفشة" - أكرم توفيق

الهجوم: مروان حمدي.

بدلاء منتخب مصر الثاني أمام تونس:

محمود جاد - مصطفى العش - أحمد هاني - علي الفيل - مصطفى سعد - يحيى زكريا - غنام محمد - حسام حسن - ميدو جابر - حسين الشحات - أحمد عاطف "قطة" - محمود عبد الحفيظ "زلاكة".

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين ضد تونس خلال معسكر شهر سبتمبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.

منتخب مصر الثاني كأس العرب ناصر منسي
