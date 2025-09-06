منتخب تونس يقنع لاعب بولونيا الإيطالي بالانضمام لصفوفه

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

منتخب تونس

نجح الاتحاد التونسي لكرة القدم في إقناع علي جابر لاعب بولونيا الإيطالي في الانضمام لصفوف منتخب تونس.

ويحمل جابر الجنسيتين التونسية والألمانية.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم نجاحه في إقناع علي جابر بتمثيل نسور قرطاج خلال الفترة المقبلة.

قلب الدفاع صاحب الـ17 بدأ مسيرته في أكاديمية هيرتا برلين الألماني.

وانتقل جابر للعب في صوف بولونيا تحت 17 عاما في صيف 2024.

وتم تصعيد علي جابر من فريق 17 عاما إلى فريق 20 عاما بالنادي الإيطالي في يناير الماضي.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏المنتفب فر بيك حبا BIEN'CENUE BIEN FNUE g A Jaber CRANAROLO 39 VILLA O‏'‏‏

ووضع منتخب تونس قدما في نهائيات كأس العالم 2026 بعد تعرض ناميبيا للخسارة من مالاوي في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب تونس للفوز في مباراة من آخر 3 في تصفيات كأس العالم للتأهل بشكل رسمي للمونديال.

وسيحل منتخب تونس ضيفا في الجولة المقبلة على غينيا الاستوائية والفوز يعني التأهل للنهائيات في أمريكا وكندا والمكسيك، دون النظر لأي نتائج أخرى.

وفي حال تأهل نسور قرطاج ستكون تلك المشاركة رقم 7 في كأس العالم والثالثة على التوالي.

