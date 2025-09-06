تشكيل منتخب تونس الثاني - الجبري يقود الهجوم أمام مصر.. والشعلالي أساسي

يقود أشرف الجبري تشكيل منتخب تونس الثاني في مواجهة نظيره المصري.

ويلعب منتخب مصر الثاني أمام تونس بعد قليل في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العرب.

وجاء تشكيل منتخب تونس الثاني لمواجهة مصر وديا كالتالي:

حراسة المرمى: عبد السلام الحلاوي

خط الدفاع: محمد دراجر - حمزة بن عبدة - محمد النصراوي - أنيس دوبال

الوسط: غيلان الشعلالي - معتز الزمزمي - معز الحاج علي

الهجوم: أيمن الحرزي - أشرف الجبري - خليل العياري.

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراته الودية الأولى تحت قيادة حلمي طولان.

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين ضد تونس خلال معسكر شهر سبتمبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.