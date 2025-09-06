تشكيل منتخب تونس الثاني - الجبري يقود الهجوم أمام مصر.. والشعلالي أساسي

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

غيلان الشعلالي - تونس - أنجولا

يقود أشرف الجبري تشكيل منتخب تونس الثاني في مواجهة نظيره المصري.

ويلعب منتخب مصر الثاني أمام تونس بعد قليل في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العرب.

وجاء تشكيل منتخب تونس الثاني لمواجهة مصر وديا كالتالي:

أخبار متعلقة:
بصفوف مكتملة.. منتخب مصر الثاني يواصل التحضير لـ تونس تقرير: لاعب الوحدة الإماراتي يرفض الانضمام لمنتخب تونس الثاني في مواجهتي مصر كما كشف في الجول.. طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس بتواجد النني.. في الجول يكشف قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس

حراسة المرمى: عبد السلام الحلاوي

خط الدفاع: محمد دراجر - حمزة بن عبدة - محمد النصراوي - أنيس دوبال

الوسط: غيلان الشعلالي - معتز الزمزمي - معز الحاج علي

الهجوم: أيمن الحرزي - أشرف الجبري - خليل العياري.

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراته الودية الأولى تحت قيادة حلمي طولان.

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين ضد تونس خلال معسكر شهر سبتمبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.

منتخب تونس الثاني منتخب مصر الثاني كأس العرب
نرشح لكم
طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس محمد كوفي: حسام وإبراهيم أصدقائي.. وصلاح ومرموش الأخطر في منتخب مصر الحضري: أعتذر عن أي سوء فهم بخصوص مقطعي مع أحمد حسن أفشة: الأجواء رائعة في منتخب مصر الثاني.. وينقصنا الانسجام الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة إبراهيم حسن: منتخب مصر يطلب ضم هيثم حسن.. واللاعب يرحب الهدف الدولي الأول منذ كأس العرب.. أفشة يسجل لمنتخب مصر في تونس انتهت مباراة ودية - مصر (1)-(0) تونس.. انطلاقة جيدة
أخر الأخبار
الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هويلوند 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا 23 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب كريمونيزي: فاردي جائع لتحقيق المزيد 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد كوفي: حسام وإبراهيم أصدقائي.. وصلاح ومرموش الأخطر في منتخب مصر 57 دقيقة | منتخب مصر
مسؤول روما السابق: الجمهور أراد قتلي بسبب دي روسي.. وأمر "رجل المطافي" لمورينيو ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع الإسباني فورمينتو لقيادة فريق السلة ساعة | كرة سلة
الحضري: أعتذر عن أي سوء فهم بخصوص مقطعي مع أحمد حسن ساعة | الكرة المصرية
أفشة: الأجواء رائعة في منتخب مصر الثاني.. وينقصنا الانسجام ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026
/articles/512891/تشكيل-منتخب-تونس-الثاني-الجبري-يقود-الهجوم-أمام-مصر-والشعلالي-أساسي