تعدت 90 مليون.. كيف استغل برشلونة مستبعديه في الميركاتو الصيفي

تمكن نادي برشلونة من استغلال لاعبيه المستبعدين والزائدين عن الحاجة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية مما أثرت عليه في تسجيل اللاعبين خلال المواسم الأخيرة بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة ماركا تقريرا يوضح كيف استغل برشلونة الكثير من اللاعبين المستبعدين وغير المفيدين للفريق.

وبحسب الصحيفة فإن بفضل الإعارات والمبيعات والتجديدات فإن النادي الكتالوني قلص مبلغ 43.5 مليون يورو من الرواتب مما ساعده على تسجيل التعاقدات الجديد.

وتعاقد برشلونة مع جوان جارسيا قادما من إسبانيول وماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد وروني بردجي القادم من كوبنهاجن.

وقاد خوان لابورتا رئيس النادي وديكو المدير الرياضي هذه العمليات لتحسين اقتصاد برشلونة.

وجاءت أبرز العمليات كالتالي:

إعارة أنسو فاتي إلى موناكو بعد تجديد عقده مما خفض 10 ملايين يورو في ميزانيته.

وخفض برشلونة 1.5 مليون يورو بعد إعارة إنياكي بينيا إلى إلتشي.

بيع باو فيكتور إلى سبورتنج براجا مقابل 12 مليون يورو بالإضفاة إلى 3 ملايين يورو ووفر برشلونة مليوني يورو.

بيع بابلو توريه إلى ريال مايوركا مقابل 5 ملايين يورو ولبرشلونة نسبة 50% من إعادة البيع ووفر أيضا مليون يورو.

إعارة هيكتور فورت إلى إلتشي وتم توفير مليون يورو.

فسخ عقد إنييجو مارتينيز وانتقاله إلى النصر السعودي وفر لبرشلونة 14 مليون يورو.

فسخ عقد أوريول روميو وتوفير مليوني يورو.

وحصل برشلونة على 31.4 مليون يورو من البيع مباشر

وجنى برشلونة 7.8 مليون يورو من إعادة بيع جان كلير توديبو و11 مليون يورو من بيع حقوقه في ترينكاو.

لكن هذه العمليات لم تتح لبرشلونة الوصول لقاعدة 1:1 بعد، لكنها ساهمت في تسجيل الثلاثي الجديد.