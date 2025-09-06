تعدت 90 مليون.. كيف استغل برشلونة مستبعديه في الميركاتو الصيفي

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 19:00

كتب : محمد رؤوف

ديكو - خوان لابورتا - برشلونة

تمكن نادي برشلونة من استغلال لاعبيه المستبعدين والزائدين عن الحاجة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية مما أثرت عليه في تسجيل اللاعبين خلال المواسم الأخيرة بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة ماركا تقريرا يوضح كيف استغل برشلونة الكثير من اللاعبين المستبعدين وغير المفيدين للفريق.

أخبار متعلقة:
آس تكشف الموعد المحتمل لعودة بالدي مع برشلونة مونت كارلو: ديمبيلي سيغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.. وموقفه من مواجهة برشلونة برشلونة يسجل روني بردغجي ضمن قائمة الفريق الأول سبورت: برشلونة لن يجدد عقد ليفاندوفسكي.. والبديل من داخل النادي

وبحسب الصحيفة فإن بفضل الإعارات والمبيعات والتجديدات فإن النادي الكتالوني قلص مبلغ 43.5 مليون يورو من الرواتب مما ساعده على تسجيل التعاقدات الجديد.

وتعاقد برشلونة مع جوان جارسيا قادما من إسبانيول وماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد وروني بردجي القادم من كوبنهاجن.

وقاد خوان لابورتا رئيس النادي وديكو المدير الرياضي هذه العمليات لتحسين اقتصاد برشلونة.

وجاءت أبرز العمليات كالتالي:

إعارة أنسو فاتي إلى موناكو بعد تجديد عقده مما خفض 10 ملايين يورو في ميزانيته.

وخفض برشلونة 1.5 مليون يورو بعد إعارة إنياكي بينيا إلى إلتشي.

بيع باو فيكتور إلى سبورتنج براجا مقابل 12 مليون يورو بالإضفاة إلى 3 ملايين يورو ووفر برشلونة مليوني يورو.

بيع بابلو توريه إلى ريال مايوركا مقابل 5 ملايين يورو ولبرشلونة نسبة 50% من إعادة البيع ووفر أيضا مليون يورو.

إعارة هيكتور فورت إلى إلتشي وتم توفير مليون يورو.

فسخ عقد إنييجو مارتينيز وانتقاله إلى النصر السعودي وفر لبرشلونة 14 مليون يورو.

فسخ عقد أوريول روميو وتوفير مليوني يورو.

وحصل برشلونة على 31.4 مليون يورو من البيع مباشر

وجنى برشلونة 7.8 مليون يورو من إعادة بيع جان كلير توديبو و11 مليون يورو من بيع حقوقه في ترينكاو.

لكن هذه العمليات لم تتح لبرشلونة الوصول لقاعدة 1:1 بعد، لكنها ساهمت في تسجيل الثلاثي الجديد.

خوان لابورتا ديكو برشلونة
نرشح لكم
لويس دياز: انضممت للنادي المناسب.. وسأواصل العمل بجد أوسيمين يتعرض لإصابة في مباراة نيجيريا ضد رواندا آس تكشف الموعد المحتمل لعودة بالدي مع برشلونة تقرير: إصابة دوي في ربلة الساق.. ومدة غيابه المحتملة للمرة الثالثة.. تياجو ألكانتارا وافق على الانضمام لجهاز فليك ديلي ميل: طرابزون يتفق مع مانشستر يونايتد على استعارة أونانا مدرب السويد: كان من الصعب إشراك إيزاك أمام سلوفينيا مونت كارلو: ديمبيلي سيغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.. وموقفه من مواجهة برشلونة
أخر الأخبار
لويس دياز: انضممت للنادي المناسب.. وسأواصل العمل بجد 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوسيمين يتعرض لإصابة في مباراة نيجيريا ضد رواندا 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر مباراة ودية - مصر (1)-(0) تونس.. جوووووول أفشة 57 دقيقة | منتخب مصر
ثلاثي مصاب.. في الجول يكشف أسباب غيابات منتخب مصر الثاني أمام تونس ساعة | الكرة المصرية
عاد للبرازيل.. جريميو يعلن ضم ويليان ساعة | ميركاتو
منتخب تونس يقنع لاعب بولونيا الإيطالي بالانضمام لصفوفه ساعة | الوطن العربي
تشكيل منتخب تونس الثاني - الجبري يقود الهجوم أمام مصر.. والشعلالي أساسي ساعة | منتخب مصر
تعدت 90 مليون.. كيف استغل برشلونة مستبعديه في الميركاتو الصيفي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512890/تعدت-90-مليون-كيف-استغل-برشلونة-مستبعديه-في-الميركاتو-الصيفي